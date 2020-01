Els ingressos per l’impost per les plusvàlues immobiliàries van baixar un 6% el 2019 i superaven els 3 milions. S’ha de tenir en compte que aquesta desacceleració no és tan negativa ja que el 2018 els resultats en el mateix àmbit van ser molt positius.

La memòria de la liquidació del pressupost del tercer trimestre del 2019 reflecteix que els ingressos dels impostos directes, en general, van experimentar una pujada, però hi ha una important excepció: la taxa sobre les plusvàlues immobiliàries que va registrar una davallada d’uns 200.000 euros respecte el 2018, és a dir, van disminuir un 6%.

La xifra recaptada durant els 9 primers mesos del 2019 per aquest concepte va ser lleugerament superior als 3 milions.

D’aquesta dada, la memòria conclou que la baixada no és massa important ja que el 2018 es va registrar una recaptació per aquest concepte molt alta.

També s’ha de ressaltar que els ingressos en concepte de l’impost sobre la renda als no residents es mantenen estables. Cal tenir en compte que aquest tribut s’ha vist molt afectat per la signatura de diferents convenis de doble imposició, sobretot amb Espanya i França. Aquest fet ha provocat que el volum de recaptació en aquest àmbit hagi variat molt en els darrers temps.