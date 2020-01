Ben conegut és la dita “Any nou, vida nova”. Potser val la pena agarrar-se a aquesta embranzida, a aquesta motivació general per a realment canviar petits aspectes en la nostra vida actual, per a convertir-la en “nova vida”. També és molt conegut per tots que en una gran quantitat de casos aquests propòsits no arriben a durar molt. Així que haurem d’armar-nos amb eines per a aconseguir aquests propòsits. El primer que realment necessitem és la convicció i la seguretat.

Allò que ens proposem hem de voler-ho de debò, estar convençuts d’això. Hem d’estar segurs de poder tenir un espai de temps per al nostre propòsit. Bé sigui per a la seva execució o per a nosaltres mateixos i recarregar la nostra voluntat. No perdre la motivació és molt important. Pel que, igual que alimentes el teu cos de manera correcta, has d’alimentar la teva ment amb la visualització de la consecució dels teus objectius. Veure’t a tu mateix gaudint d’aquest èxit et motivarà i t’ajudarà a continuar. Molt important!!! Reconeguem que no som perfectes. És possible que en algun moment d’aquest camí cap al canvi fallem. Sapiguem perdonar-nos i seguir. No deixeu perdre tot un camí ja realitzat per un error. No permetis que els errors siguin un costum, però no castiguis tot el camí ja aconseguit, ni la meta per un simple error.