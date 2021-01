Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Europol col·laboren amb la policia andorrana en l’Operació Forex

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Civil d’Osca es van desplaçar a principis del mes de gener al Principat d’Andorra a fi d’auxiliar i donar suport en un operatiu contra el frau internacional en els mercats d’inversions FOREX i binaris dirigit per les autoritats andorranes. L’operatiu va concloure el passat dia 18 de gener amb la detenció de 6 homes de nacionalitat espanyola amb edats compreses entre els 20 i els 34 anys, com a suposats autors d’un delicte d’estafa a través d’una empresa dedicada a la formació en inversions “Trading”. Els detinguts van ser posats en llibertat després de declarar davant la batlle.

L’actuació policial dirigida per la Policia d’Andorra i tutelada per la Batllia d’Instrucció especialitzada 2 del Principat d’Andorra, i en la que també han participat agents de l’Europol, es trobava focalitzada sobre una empresa localitzada a Andorra que es dedicava a la formació en “Trading” o inversions financeres en criptomonedes i altres actius, encara que dins de la seva activitat també s’inclourien, presumptament, activitats pròpies del “Trading”.

Durant la col·laboració es van practicar dues entrades i escorcolls en sengles habitatges que van culminar amb la detenció de sis persones, la confiscació de vuit vehicles, gairebé tots d’alta gamma, nombrosos dispositius electrònics, ordenadors, tauletes i telèfons mòbils, l’anàlisi dels quals ajudarà a l’esclariment dels suposats delictes comesos. Igualment en l’actuació els agents van aconseguir recuperar diversos actius financers que es trobaven en plataformes digitals d’intercanvi de criptomonedes o “Exchanges” i d’enviaments digitals de diners. La suma total dels actius recuperats in situ tenint en compte diners FIAT i diverses criptomonedes – Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo, etc – ascendeix a uns 70.000 euros i van ser intervinguts diversos comptes bancaris vinculades a l’organització.

L’operatiu ha estat dut a terme per la Unitat de Recerca Criminal especialitzada en delictes econòmics de la Policia d’Andorra i en el mateix ha col·laborat la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil d’Osca, la Unitat Tècnica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de la Direcció General de la Guàrdia Civil, la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra de la regió Policial de Pirineu i en suport als anteriors, també han col·laborat components d’EUROPOL, pertanyents als departaments de la European Financial and Economic Crime Center i European CyberCrime Centri.

Des de la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra s’insta qualsevol particular que s’hagi vist perjudicat per aquesta mena d’activitat ho posi en coneixement dels Mossos d’Esquadra o de la Guàrdia Civil.