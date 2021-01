En llibertat els sis detinguts per l’operació Forex, només un dels quals amb càrrecs

La Policia ha col·laborat amb els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil en aquesta investigació.

Un periodista que cobria la sortida dels detinguts de la seu de la justícia els ha acusat d’haver-lo coaccionat i intimidat i ha presentat una denúncia per l’incident.

Una operació antifrau internacional

L’estafa es feia a través de cursets que ensenyaven a invertir en el mercat de divises internacional Forex. Es presentava un teòric expert en aquesta mena d’inversions mentre que un grup de Youtubers s’encarregava de promocionar els cursets a internet per captar clients, majoritàriament joves, que entraven a formar part d’un sistema piramidal en què s’utilitzaven els fons aportats pels nous clients per pagar els beneficis dels primers.

Entre els detinguts per la Policia hi figuraven el cap de la trama i alguns influencers com agents necessaris per aconseguir clients.

Els Mossos d’Esquadra van confirmar que alguns afectats havien interposat denuncies en diferents punts de Catalunya una vegada van tenir la certesa que havien estat víctimes d’una estafa. A partir d’aquí les investigacions van portar a situar a Andorra el centre de l’activitat delictiva. La majoria d’implicats en aquesta xarxa són de nacionalitat espanyola, entre 20 i 25 anys.

El Forex és un mercat descentralitzat de canvi de divises on les operacions es fan de manera multilateral des de pràcticament qualsevol part del món. Són operacions purament especulatives i els rendiments que es prometen són molt alts perquè és un mercat d’alt risc per la volatilitat constant del canvi de divises.