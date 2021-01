Les autoritzacions per a temporers cauen un 73,8%

El consum global de les quotes de temporada a 24 de gener és del 39,1%, la qual cosa representa que s’han concedit 3.548 autoritzacions menys que l’any passat, és a dir, un 73,8% menys. Cal destacar que les places de personal d’extracomunitari s’han utilitzat al 43,2%. En total, segons les dades publicades aquest dijous per Estadística, s’han concedit 600 permisos de treball temporal per a personal comunitari (un 62,1% menys) i 660 per a extracomunitari, és a dir, un 79,5% menys.

Les quotes que s’han utilitzat menys són la d’agències i la de comerç al detall, de les quals s’han acordat una i deu autoritzacions, respectivament.

Pel que fa a les ocupacions d’aquests treballadors en la temporada actual, cal destacar que el grup més important, amb un 44,2% sobre el total, es troba en ocupacions de serveis, com ara cambrers de restaurants i dependents. Seguidament, es troba el grup de treballadors no qualificats, que representa el 31% sobre el total i que inclou els cambrers d’habitacions, els ajudants de cuina i els agents d’explotació de teleesquí.

Pel que fa al personal comunitari de pistes, l’evolució de contractacions per a la temporada 2020-2021 presenta un descens del 45,6% respecte de la temporada 2019-2020. El personal extracomunitari de les pistes també disminueix, amb una variació del 70%. Al sector de l’hoteleria, la davallada en les contractacions de personal comunitari és d’un 69,6% mentre que, en les contractacions de personal extracomunitari, la reducció és del 83,9% en comparació a la temporada del 2019-2020.

Les contractacions de comunitaris en el sector del lloguer d’esquí disminueixen respecte a la temporada anterior (un 46,3%). El consum de mà d’obra extracomunitària ha caigut amb relació a la temporada anterior, amb un 64,2%.

Retorns al país

D’altra banda, cal assenyalar que en la darrera temporada (2019-2020) hi va haver un lleuger decrement en els temporers que han retornat al país, tot i que el percentatge es manté força constant des de la temporada 2009-2010. El grup que presenta un major nivell de retorn és el de pistes, amb un 73,8%. Pel que fa la resta de grups, sector hoteler presenta una menor taxa de retorn en els treballadors comunitaris fronterers (33,3%). El grup agències de viatge ha experimentat un descens en el retorn de treballadors temporals comunitaris i un augment en el retorn dels treballadors temporals extracomunitaris.

S’observa com, per la temporada 2019-2020, les autoritzacions acordades per a treballadors comunitaris van disminuir un 21,7%. En canvi, pel que fa a les autoritzacions d’extracomunitaris, van augmentar un 19%. Pel que fa al global d’autoritzacions acordades, en la temporada 2019-2020, hi va haver un increment d’un 1,6% respecte de l’anterior.