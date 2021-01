El Museu Diocesà condemna l’aparició d’una pintada a la Catedral de la Seu d’Urgell

El Museu Diocesà i el Bisbat d’Urgell han condemnat públicament l’aparició d’una pintada a la façana de la Catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell.

L’acte vandàlic es va produir aquest cap de setmana, quan un desconegut va pintar amb esprai negre un missatge on hi posava ‘No poligomas’. Aquest començament de setmana s’ha netejat la pintura, però malauradament encara en queden rastres. Des del museu urgellenc han lamentat aquest fet, perquè asseguren que fins ara no s’havien trobat mai amb una situació com aquesta, i l’han denunciat, atès que es tracta d’un atac contra el patrimoni.

De de l’equipament cultural han recordat que la Catedral té des de fa prop d’un segle (des del 1931) la condició de Bé Cultural d’Interès Nacional, la màxima protecció que es pot atorgar a un element patrimonial. A més a més, actualment el conjunt catedralici aspira a ser reconegut com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO -juntament amb d’altres béns com edificis històrics d’Andorra i el Castell de Foix- i bretolades com aquesta podrien perjudicar la candidatura.

Aquest acte vandàlic ha coincidit amb l’aparició els darrers dies de pintades en d’altres punts de la ciutat, com ara el nucli urbà o bé el Parc Caní. Uns fets que s’han produït en ple confinament municipal, per la qual cosa l’autor -o autors- podria ser un veí de la ciutat.