Mites sobre el pa

A l’hora de consumir un aliment tan bàsic i essencial per al nostre organisme com és el pa, hi ha alguns dubtes que ens sorgeixen habitualment. El pa és un aliment insubstituïble que ha de ser present en la nostra dieta fins i tot si estem intentat perdre pes.

Si parlem del pa integral, en primer lloc, hem d’aclarir que ens aporta el mateix número de calories que el pa blanc. El seu gran benefici és que conté una major quantitat de fibra, i més nutrients. La decisió de prendre pa integral no ha de basar-se en si seguim una dieta d’aprimament, sinó en la necessitat d’una major quantitat de fibra i nutrients.

Pel que fa al pa de motlle, existeixen moltes opinions sobre ell. Encara que s’indica que la seva aportació calòrica és molt similar al de pa de barra, unes 250 calories per cada 100 grams, això depèn en gran manera del fabricant. Com a regla general, no és aconsellable un ús diari del pa de motlle, ja que en la majoria dels casos té una major quantitat de greixos, sucres i sal, a més de més additius. Si tens la possibilitat, tria el pa de barra, sigui integral o normal.

El pa sense sal és una opció molt aconsellable per a les persones que segueixen una dieta baixa en sodi. L’única diferència amb el pa comú és que no conté sal.

Cal tenir present que el pa no causa sobrepès. Segons un estudi realitzat per la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, el consum de pa no està relacionat amb l’obesitat o amb el sobrepès.

En ell s’avaluen els patrons d’alimentació que inclou el pa i que s’associa al sobrepès. Els investigadors van analitzar aquells articles que s’han publicat durant els últims 30 anys sobre els patrons dietètics on s’incloïa el consum de pa i la seva associació amb l’obesitat.

Els resultats d’aquesta anàlisi van determinar que el gra sencer de pa no influeix positivament en l’augment de pes i pot ser beneficiós per a l’estat ponderal. També concloïa que el pa refinat no influeix de manera negativa en el pes corporal, mentre que les cohorts estan relacionats amb l’excés de greix abdominal.

Per tot això, els experts recomanen no reduir el consum de pa en la dieta, ni tampoc quan es fa règim. Però el que sí cal reduir és el consum de sucres i dolços.

Per masqmoda.es