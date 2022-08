Altruisme de nivell alt

Des del 1989, amb una important afluència de visitants, a finals de novembre, en dia festiu, any rere any, obre les portes la Fira Benèfica de Nadal, a la Closeta de la Massana, organitzada per l’International Club Andorra, amb voluntaris de prop d’una vintena de nacionalitats, principalment angloparlants membres de la pròpia entitat.

Entre les múltiples activitats que han impulsat, detall del qual es pot consultar a llur pàgina web, es troba haver creat la Fundació Carisma, que des del 2011 gestiona les botigues obertes al llarg del nostre país, en locals que els han estat cedits en ús, mitjançant l’establiment de convenis de col·laboració mútua, per a crear sinergies entre el sector privat i el públic.

Cada setmana, a les seves botigues hi arriben nous objectes donats, que els voluntaris ordenen i col·loquen per a la seva venda. S’hi pot trobar infinitat de coses, fins i tot mobles, roba, equipament esportiu, joieria, bijuteria, articles de la llar, discos, llibres, objectes decoratius i moltes més coses. Sempre hi ha alguna cosa nova per a descobrir o bé tu pots cedir.

Si et vols desfer d’alguna cosa en bon estat, no la llencis, dona-la a les seves botigues benèfiques. Fins i tot poden recollir mobles de grans dimensions. A preu molt assequible, venen objectes reciclats o de segona mà i els beneficis obtinguts són destinats a finançar projectes comunitaris d’entitats sense ànim de lucre, donant suport, així, al benestar social i mediambiental a Andorra.

En el 2017 la Fundació Carisma va donar 9.000 euros a la Fundació Tutelar d’Andorra per a organitzar viatges per a persones amb diversitat funcional. Per a joves sense feina, en el seu dia, finançaren un curset de formació en jardineria i treballs forestals. Són només uns exemples del que han donat de si els 90.000 euros recaptats per la Fundació Carisma des de que fou creada.

Aquests són alguns del seus lemes: “Reflexiona, redueix, reutilitza, recicla” o bé “el que tu no necessites algú podrà utilitzar-ho”. Com anècdota, assenyalar que tant et poden organitzar un tast de vins, com una partida de bridge, una trobada lingüística o una cantada de nadales al Castell Motel de Castellciutat.

Des d’aquestes pàgines vull felicitar a totes les persones i entitats que de forma desinteressada, com ho fa la Fundació Carisma, cada dia, porten a la pràctica amb perseverança, aquell vell aforisme anglo-saxó que diu “Make things happen” (fes que les coses ocorrin). El meu més profund reconeixement cap a totes elles.