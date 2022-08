Com saber el valor d’una antiguitat?

Es considera que un objecte és antic quan té més de cent anys. Però no sols l’edat compta, ja que hi ha altres objectes més recents que poden resultar interessants per als col·leccionistes per moltes altres raons i que poden arribar a aconseguir preus molt atractius en el mercat.

Si tenim a casa un objecte antic i desconeixem quin pot ser el seu valor, ja sigui perquè és una peça que pertany a la família de fa temps o perquè s’ha comprat fa molts anys, el millor és acudir a un perit expert en antiguitats. Aquest professional a més de tenir una formació en Belles arts i Història de l’Art, coneix a la perfecció el mercat financer, per la qual cosa ens pot assignar un valor a la peça, així com redactar un informe objectiu de tota la seva història.

Per a analitzar el valor que pot tenir l’objecte, els taxadors es basen en els següents aspectes:

– Any de fabricació.

– Autor i procedència: si l’autor és conegut, pot augmentar significativament el seu valor.

– Estat de conservació: un objecte sense trencaments i que funciona perfectament, també costa més diners.

– Que es conservi el seu embolcall original, si és el cas.

– La tècnica utilitzada en el procés de fabricació, així com els materials utilitzats.

– Que l’obra tingui un certificat d’autenticitat.

– El seu disseny i originalitat.

– El nombre de sèries o d’unitats que existeixen en el mercat.

– La grandària.

Assignar un valor a la peça és summament important, no sols per a la revenda, sinó també en processos judicials, herències o divorcis.

Si, no obstant això, no podem permetre’ns el servei d’un taxador professional, hi ha algunes coses que podem fer, com recaptar la màxima informació de l’objecte (materials, antiguitat…), mirar en webs de col·leccionistes o de subhastes com Ebay o Craigslist per a saber els diners que la gent està disposada a pagar per peces similars a la nostra, així com consultar en Kavel’s, que és una guia de preus actualitzada i que té molt bones valoracions.

Aquesta empresa nord-americana compta, a més, amb un web que pot ajudar-nos a tenir una orientació aproximada del valor real del nostre objecte.