Mangostà, una fruita de luxe

Una peça de mangostà (AMIC)

El mangostà, una fruita exquisida i valorada a nivell gastronòmic. És coneguda com “la reina de les fruites”, presumeix de tenir propietats nutrients i antioxidants que redueixen el risc de malalties. És una fruita exòtica originària del sud-est asiàtic, es cultiva a Àsia i Sud-amèrica i només es troba a una determinada estació de l’any, d’abril a octubre. Per aquest motiu, el seu preu és bastant car. Així i tot, si es pot, és una fruita 100% recomanable.

El mangostà és molt saludable pel seu contingut en vitamina A, B i C, calci, fòsfor, potassi i magnesi. A més, per si fos poc, és un gran antioxidant, ajuda a combatre virus i bacteris, és bo per als muscles i és antiinflamatori.