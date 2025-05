Juan Juncosa

Tal vegada el concepte pot sonar-te estrany, “Paraules que alimenten”, t’asseguro que és ben cert. No sols és el nostre estómac el que hem d’alimentar, també hi ha moltes altres parts del cos que s’alimenten i no sols amb aliments per a menjar i ingerir. Parlem per un moment del nostre cervell, t’has parat a mirar que fem amb ell? De ben petits són els nostres pares els qui ens protegeixen i ensenyen. A primerenca edat ells són ajudats per l’escola on continuem alimentant al cervell. No sabria detallar en quin moment ens sentim ja un individu i hem forjat el nostre propi caràcter, moltes vegades basat en les nostres experiències personals. Però t’asseguro que les paraules, entre altres diverses coses, alimenten el nostre cervell. I no sols aquesta massa cerebral sinó més coses.

Encara que prefereixo continuar amb la nostra ment ara com ara. Així doncs, si les paraules ens poden alimentar i fer-nos sentir positius, creatius, entusiastes, etc., també poden ser tot el contrari. Per tant, llegeix i observa quines paraules són les que t’alimenten. Posa’t a dieta de les males paraules perquè si unes et poden ajudar a pujar, unes altres et poden enfonsar, fer sentir frustrat, malhumorat, etc. I semblen ser només paraules. Així que planteja’t molt seriosament quan et dirigeixes als altres quin aliment els dones amb la teva veu i sobretot, que és el que tu escoltes. Planteja’t seriosament quin és el menjar per a la teva ment.





