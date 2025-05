Evita les fuites d’aigua a casa

Un operari solucionant unes humitats (AMIC)

Una petita fuita pot semblar inofensiva, però amb el temps pot derivar en una gran avaria i provocar danys estructurals. Per això, és essencial revisar periòdicament les aixetes, els radiadors, les claus de pas i els sanitaris per a detectar qualsevol degoteig o filtració. Les fuites d’aigua no només poden malmetre parets i terres, sinó que també afavoreixen l’aparició d’humitat i floridura, amb efectes negatius per a la salut. Un degoteig constant, a més, suposa un malbaratament d’aigua i un augment innecessari en la factura.

Per a prevenir problemes, cal reparar immediatament qualsevol fuita, substituir les juntes desgastades i assegurar-se que les connexions estiguin ben ajustades. A més, és recomanable purgar els radiadors per a evitar acumulacions d’aigua i comprovar que el vàter no perdi aigua de manera contínua.

Amb un manteniment regular i petites revisions, es poden evitar grans desperfectes i garantir una llar eficient i sense fuites. Una bona prevenció no només protegeix la teva llar, sinó que també contribueix a un ús més responsable de l’aigua. Així, s’estalvia diners i s’ajuda a preservar un recurs essencial per al medi ambient.





Per Tot Sant Cugat