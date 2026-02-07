Lorena Canals, la revolució catalana de les catifes que ha triomfat a mig món

Lorena Canals estava decorant l’habitació de la seva primera filla quan es va preguntar per què no existien catifes que es poguessin posar a la rentadora. Va ser el germen per a crear un nou concepte de catifa, de cotó, tova i que es podia mullar i rentar. “No em podia creure que en tot el món no se li hagués ocorregut abans a ningú”, explica.
Això va ser a finals dels 90 del segle passat i aquella primera catifa feta a casa per la seva filla és l’inici d’un camí que ha portat Lorena Canals, ja com a empresa, a exportar el 85% de la seva producció a 70 països i facturar més d’onze milions d’euros. Del Japó a Sud-àfrica, passant pels Estats Units o Brasil, s’han enamorat dels seus dissenys que ja van més enllà de les catifes. I no n’hi havia per menys: havia creat la primera catifa del món que es podia mullar i posar a la rentadora.
Passió pel disseny i insistència
“Sempre m’havia agradat molt el disseny i la decoració”, recorda Lorena Canals, que va teixir les primeres catifes al garatge de casa. Tot i que el projecte va néixer per a confeccionar la catifa perfecta per a l’habitació de la seva filla, des de l’inici tenia clar el potencial i l’ambició: “Des del minut zero ja tenia clar que volia vendre el producte. M’encanta el negoci i em surt natural”. I quan va tenir la seva primera catifa, encara n’estava més segura: “No hi havia cap catifa que es pogués posar a la rentadora, va ser una revolució. Soc molt tossuda i constant i vaig lluitar perquè s’entengués”.
Lorena Canals: “Consideraven que una catifa havia de ser rígida, com tota la vida. Ara, som font d’inspiració per a moltes marques”
Lorena Canals com a empresa neix el 1998 i durant els seus primers anys s’especialitza en catifes per a nens: “En aquest segment, som mundialment coneguts”. Tot i la innovació del seu producte i que el client final estava encantat, els distribuïdors i botigues no acabaven de comprar la idea. “Va costar molt que s’entengués el producte”, recorda la Lorena, que reivindica la seva actitud de “formiga i constància”: “M’encanten els reptes i estic les 24 hores pensant en catifes i com millorar”. “Consideraven que una catifa havia de ser rígida, com tota la vida. Ara, som font d’inspiració per a moltes marques, per no dir que ens copien”, celebra.
La internacionalització com a punt d’inflexió
La crisi econòmica de 2008 va ser un moment crucial per a Lorena Canals, que va veure la necessitat i la importància d’obrir mercats estrangers. La Lorena va marxar tota sola a una fira a Alemanya i va començar a descobrir clients internacionals, començant per Hong Kong i Japó. Va anar obrint mercats ràpidament, aquell producte únic i innovador agradava i triomfava. Fins avui dia, que exporten el 85% dels seus productes tèxtils i estan presents en més de 70 països. “Per exemple, em fa molta il·lusió estar a les millors botigues de Hong Kong des de fa quinze anys”, emfatitza.
Estats Units, on tenen una delegació comercial i logística, és ara un dels seus mercats principals i on veuen més possibilitat de creixement. Fa tretze anys hi van muntar l’empresa: “És un país molt exigent per a vendre-hi, molts no se’n surten. És on ara venem més i tenim el focus posat per a créixer encara més”.
Canals: “La innovació ens surt de manera natural”
El que va començar com un negoci de disseny i confecció de catifes per a nens, ara compta amb un catàleg amb 700 productes tèxtils, la meitat dels quals són catifes. També catifes per a tots els públics. L’objectiu ara és potenciar aquesta diversitat. “M’agrada molt dissenyar”, reivindica la Lorena. A banda de les seus a Barcelona i Nova York, compten amb fàbrica pròpia prop de Nova Delhi, amb un equip de 200 artesans que són els encarregats de convertir en realitat els dissenys i els projectes ideats per la Lorena.
Del treball conjunt amb els professionals de l’Índia és on la innovació pren un paper fonamental: “Ens surt de manera natural”. Igual que van fer amb les catifes toves i que es podien rentar, ara ho han fet amb una llana que es pot posar a la rentadora i que han patentat. “Durant quatre anys ho he estat desenvolupant. Al principi em van dir un no rotund, però amb constància ho hem aconseguit”, explica. Així han creat la primera i única catifa de llana del món que es pot mullar i rentar. I tot plegat amb disseny propi.
Barcelona i Gaudí
Ara, Lorena Canals ha assolit una nova fita que enorgulleix la seva fundadora: l’obertura de la seva primera botiga física pròpia, a Barcelona. Ho ha fet a la Diagonal, amb un aparador gaudinià i en un espai que comparteix amb el projecte exitós de les seves filles, Oli&Carol, de joguines ecològiques per a bebès. “Es tanca el cercle, som empreses familiars”, reivindica.
Dos projectes que comparteixen filosofia: “La gent aprecia el producte ben fet, de qualitat, artesà i sostenible des del minut zero, que no utilitza químics pel color i fet amb fibres naturals”. Un disseny i estil diferent que va començar al garatge de casa i que ha revolucionat el món tèxtil amb les primeres catifes que es poden rentar del món.
Per Bernat Bella. Periodista