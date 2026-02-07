Creen un absorbent amb microalgues que neteja aigües i recupera metalls

Un grup d’investigadors de la Universitat de Huelva amb la col·laboració de la Universitat d’Umeå (Suècia) han desenvolupat un sistema absorbent reutilitzable i de baix cost que utilitza microalgues i biopolímers per a recuperar metalls pesants i purificar aigua. El material està fabricat a partir d’oli de cuina usat i sofre combinat amb microalgues i elimina de manera eficient contaminants com el plom, coure i/o cadmi de forma ràpida, a més pot ser regenerat després de diversos usos i reutilitzar-se.
Aquest avenç es pot aplicar en el tractament tant de les aigües industrials i mineres com de les de la regió de Huelva, promovent l’economia circular en una aplicació que permetria retirar una quantitat important de contaminants.
Un absorbent sostenible i reutilitzable creat entre Huelva i Umeå
Investigadors de la Universitat de Huelva i de la d’Umeå (Suècia) ha dissenyat un absorbent reutilitzable i de baix cost que combinat amb microalgues no només purifica l’aigua, sinó que a més permet recuperar els metalls per reciclar-los posteriorment.
Aquest estudi, en què han participat investigadors de la Unitat de Millora Genètica d’Organismes Fotosintètics (RENSMA) i del Laboratori de Tecnologia Sostenible i Circular (CIDERTA), ha confirmat que l’adhesió de microalgues a un material sostenible és capaç de netejar aigües contaminades amb metalls pesants, ha informat l’Onubense en una nota.
El treball, publicat a la revista Green Chemistry de la Royal Society of Chemistry, demostra que microalgues immobilitzades en un biopolímer fabricat amb oli de cuina usat i sofre obtingut com a subproducte de la indústria petroquímica poden eliminar de forma ràpida i eficient elements tòxics com el coure, cadmi i plom.
Microalgues immobilitzades que eliminen metalls pesants de forma eficient
L’equip investigador, liderat per Antonio León-Vaz i el professor Juan Urbano de la Universitat juntament amb la professora Christiane Funk de la Universitat d’Umeå, ha dissenyat un absorbent reutilitzable i de baix cost que no només purifica l’aigua, sinó que a més permet recuperar els metalls per a reciclar-los posteriorment.
Segons els resultats d’aquest article, estarien convertint dos residus problemàtics -oli de cuina usat i sofre industrial- en una eina verda que pot netejar rius i aigües industrials, amb l’objectiu de demostrar que la biotecnologia i l’economia circular poden anar de la mà per a oferir solucions reals davant de la contaminació.
El nou material, combinat amb microalgues del gènere Chlorella, va aconseguir eliminar més del 95% de coure i cadmi, i el 50% de plom en només vuit hores, mantenint la seva eficàcia després de diversos usos gràcies a un senzill procés de regeneració.
Tecnologia amb potencial per a aigües industrials i entorns miners
Els investigadors subratllen que aquesta tecnologia té potencial per a aplicar-se al tractament d’aigües industrials i mineres, un desafiament especialment rellevant a regions com Huelva, afectades històricament per la presència de metalls pesants derivats de l’activitat minera.
El biopolímer que es basa en la reutilització de l’oli de cuina usat i del sofre que s’obté com a subproducte de la indústria petroquímica, es combina amb microalgues del gènere Chlorella i es forma una «biopel·lícula» que optimitza la capacitat de neteja.
Aquest biopolímer pot eliminar més del 95% del coure i del cadmi i el 50% del plom en només vuit hores, mantenint la seva eficàcia després de diversos usos mitjançant l’ús d’un procés de regeneració senzill i de baix cost, en línia amb l’economia circular.