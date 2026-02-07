Creen un absorbent amb microalgues que neteja aigües i recupera metalls

Xemeneies fumejant en les proximitats d’una zona aquàtica (Ecoticias)

Un grup d’investigadors de la Universitat de Huelva amb la col·laboració de la Universitat d’Umeå (Suècia) han desenvolupat un sistema absorbent reutilitzable i de baix cost que utilitza microalgues i biopolímers per a recuperar metalls pesants i purificar aigua. El material està fabricat a partir d’oli de cuina usat i sofre combinat amb microalgues i elimina de manera eficient contaminants com el plom, coure i/o cadmi de forma ràpida, a més pot ser regenerat després de diversos usos i reutilitzar-se.

Aquest avenç es pot aplicar en el tractament tant de les aigües industrials i mineres com de les de la regió de Huelva, promovent l’economia circular en una aplicació que permetria retirar una quantitat important de contaminants.



Un absorbent sostenible i reutilitzable creat entre Huelva i Umeå

Investigadors de la Universitat de Huelva i de la d’Umeå (Suècia) ha dissenyat un absorbent reutilitzable i de baix cost que combinat amb microalgues no només purifica l’aigua, sinó que a més permet recuperar els metalls per reciclar-los posteriorment.

Aquest estudi, en què han participat investigadors de la Unitat de Millora Genètica d’Organismes Fotosintètics (RENSMA) i del Laboratori de Tecnologia Sostenible i Circular (CIDERTA), ha confirmat que l’adhesió de microalgues a un material sostenible és capaç de netejar aigües contaminades amb metalls pesants, ha informat l’Onubense en una nota.

El treball, publicat a la revista Green Chemistry de la Royal Society of Chemistry, demostra que microalgues immobilitzades en un biopolímer fabricat amb oli de cuina usat i sofre obtingut com a subproducte de la indústria petroquímica poden eliminar de forma ràpida i eficient elements tòxics com el coure, cadmi i plom.



Microalgues immobilitzades que eliminen metalls pesants de forma eficient

L’equip investigador, liderat per Antonio León-Vaz i el professor Juan Urbano de la Universitat juntament amb la professora Christiane Funk de la Universitat d’Umeå, ha dissenyat un absorbent reutilitzable i de baix cost que no només purifica l’aigua, sinó que a més permet recuperar els metalls per a reciclar-los posteriorment.

Segons els resultats d’aquest article, estarien convertint dos residus problemàtics -oli de cuina usat i sofre industrial- en una eina verda que pot netejar rius i aigües industrials, amb l’objectiu de demostrar que la biotecnologia i l’economia circular poden anar de la mà per a oferir solucions reals davant de la contaminació.

El nou material, combinat amb microalgues del gènere Chlorella, va aconseguir eliminar més del 95% de coure i cadmi, i el 50% de plom en només vuit hores, mantenint la seva eficàcia després de diversos usos gràcies a un senzill procés de regeneració.



Tecnologia amb potencial per a aigües industrials i entorns miners

Els investigadors subratllen que aquesta tecnologia té potencial per a aplicar-se al tractament d’aigües industrials i mineres, un desafiament especialment rellevant a regions com Huelva, afectades històricament per la presència de metalls pesants derivats de l’activitat minera.

El biopolímer que es basa en la reutilització de l’oli de cuina usat i del sofre que s’obté com a subproducte de la indústria petroquímica, es combina amb microalgues del gènere Chlorella i es forma una «biopel·lícula» que optimitza la capacitat de neteja.

Aquest biopolímer pot eliminar més del 95% del coure i del cadmi i el 50% del plom en només vuit hores, mantenint la seva eficàcia després de diversos usos mitjançant l’ús d’un procés de regeneració senzill i de baix cost, en línia amb l’economia circular.



