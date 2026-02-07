Barretes proteiques: són efectives i saludables?

Les barretes proteiques s’han convertit en un producte molt popular entre esportistes, persones que fan dieta o simplement aquells que busquen un snack ràpid i energètic. Però, realment són efectives i saludables? I quines alternatives hi ha? Les barretes proteiques són aliments processats que contenen una quantitat elevada de proteïnes, normalment provinents de sèrum de llet, soja, ou o plantes. A més, solen tenir hidrats de carboni i greixos per a aportar energia i donar consistència al producte.
S’acostumen a comercialitzar com a ajuda per a guanyar massa muscular, recuperar-se després de l’exercici o substituir un àpat ràpid. Per tant, poden ser efectives si es consumeixen com a part d’una dieta equilibrada i combinades amb exercici físic. La proteïna és essencial per a reparar i construir teixit muscular, i aquestes barretes poden ajudar a cobrir les necessitats diàries de proteïna.
Tanmateix, no són màgiques: si es consumeixen sense control calòric o sense entrenament adequat, no generaran millores significatives en força o musculatura. A més, s’ha de dir que no totes les barretes són iguals. Moltes contenen alts nivells de sucre, edulcorants artificials, additius i greixos poc saludables. Això pot convertir un snack aparentment “sa” en un producte amb efectes negatius sobre el pes i la salut metabòlica si es consumeix en excés. Per tant, cal llegir bé l’etiqueta i optar per opcions amb ingredients naturals, baix contingut de sucre i bona qualitat de proteïna. Per a aquells que volen evitar productes processats, hi ha alternatives saludables:
- Fruits secs i llavors: ametlles, nous, pipes de gira-sol, que aporten proteïna i greixos saludables.
- Iogurt grec amb fruita: una combinació de proteïna i hidrats de carboni natural.
- Ou dur o truita de verdura: fàcil de portar i rica en proteïnes.
- Batuts casolans de proteïna vegetal: amb llet, fruites i proteïna de pèsol, civada o cacau pur.