Les fòbies, la por irracional

Les fòbies són una por extrema referent a situacions o coses específiques, però que realment no són tan perilloses. La persona que sofreix una fòbia ha creat una associació errònia o perjudicial amb el fet en concret i, ara, cada vegada que el veu, reviu el malestar sofert. Amb la qual cosa, segons la preparació física i estat mental de la persona actuarà d’un mode o d’un altre: saltarà per la finestra, al buit, entrarà en estat d’ansietat, plorarà, cridarà, es paralitzarà, etc.
Per tant, acaba evitant qualsevol contacte amb les situacions, llocs o aquests objectes per por de sofrir, aleshores, segons la seva fòbia, s’allunyarà dels ascensors, animals, insectes, sang, aglomeracions, etc. Resumint l’escrit, la seva vida comença a estar limitada, perquè a banda de viure en una presó mental, també deixa de tenir lliure albir donat que, no pot triar on anar i, malauradament, això genera frustració i, per tant, també malestar. Ara, afortunadament, igual que es crea una associació, també podem desfer-la i tornar a l’estat anterior. Podem desfer el pànic, la por irracional a les situacions i objectes esmentats anteriorment, la qüestió és canviar-li tant el sentit a la vivència, com l’emoció emesa o almenys, la seva intensitat.
A tall d’exemple, hi ha gent que té pànic a la sang, és veure-la i desmaiar-se. Llavors, una teràpia efectiva seria, primer que la persona li expliqui al psicòleg què entén ella per sang, quina funció compleix en l’organisme i d’aquesta manera, veure si la seva por és infectar-se d’alguna cosa, por de morir dessagnada, fàstic a la seva olor, textura, color, etc. Igual que la por de quedar-se tancats a l’ascensor, a volar amb avió o a estar en espais oberts, tots tenen un motiu en concret. La qüestió és que l’afectat expliqui les idees que li venen al cap per a, així, modificar-les o, fins i tot, canviar-les per unes més sanes o productives.
