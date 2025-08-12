La Travessa del Pas de la Casa supera les 300 inscripcions disponibles i es consolida amb cinc modalitats

La quarta edició de la Travessa del Pas de la Casa, que se celebrarà els dies 16 i 17 d’agost -dissabte i diumenge-, ha superat totes les expectatives en esgotar les més de 300 inscripcions disponibles i reforçar-se com una cita imprescindible al calendari esportiu de la parròquia. L’esdeveniment es desenvoluparà per primera vegada al llarg de dos dies i estrenarà una modalitat de 500 metres pensada per als més petits, per la qual les inscripcions encara estan obertes a través del web comuencamp.ad.
La presentació oficial ha tingut lloc aquest dimarts a la plaça de l’Església del Pas de la Casa, punt de sortida i arribada de totes les curses. Amb l’objectiu de donar suport a aquest esdeveniment, tant el cònsol menor, Xavier Fernández, com el conseller d’Esports, Nino Marot, han participat a l’acte, on el director i creador de la prova, Rui Da Costa, ha explicat els detalls de la cita esportiva.
El cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha agraït a l’organització “la perseverança, tota la feina”, així com la contribució “a la dinamització del Pas de la Casa” i ha destacat que “tenir aquesta visibilitat és un pas molt gran per al poble i per al país”. Per la seva banda, Marot ha subratllat la importància d’aquesta quarta edició i ha destacat que és “una prova on el poble s’involucra amb voluntariat i es treballa durant tot l’any”. Finalment, Da Costa ha posat en valor la participació internacional, que representa un 70% de les inscripcions amb 20 nacionalitats diferents, i que enguany compta amb “un 60% d’homes i un 40% de dones, quan altres anys ens havíem trobat amb una diferència de 80% de participació masculina i de 20% femenina”.
Es podran recollir els dorsals el divendres 15 d’agost, de les 15:30 fins a les 19 hores, i el dissabte 16 de les 10 i les 19 hores, a la plaça de l’Església, on durant tot el dia hi haurà el Village de l’Esport amb diferents estands dels col·laboradors.
El programa arrencarà dissabte a la tarda amb la gran novetat: la cursa Kids, que és gratuïta i no competitiva. Amb un recorregut de 500 metres i un desnivell mínim, la sortida serà a les 17:15 h a la plaça de l’Església i seguirà pel carrer Major, transcorrerà pel Passeja, tornarà al carrer Major fins al carrer Pere d’Urg per a arribar a Comtes de Foix i finalitzarà a la plaça de l’Església.
Diumenge serà el torn de les distàncies llargues. Els debutants podran participar a la cursa Estany, de 3 quilòmetres i 160 metres de desnivell positiu, que ascendeix fins a l’estany de les Abelletes abans de tornar al nucli pel camí del coll dels Isards. Qui busqui un repte més intens pot escollir entre la Directa, que aquesta edició ha hagut de modificar el recorregut i serà de 5 km a causa de les obres a la pista directa de Grandvalira, l’Antenes, de 10 km i 622 metres, o la prova reina, Envalira, amb 22 km i 1.455 metres de desnivell positiu.
Totes les modalitats, excepte la infantil, seran puntuables per a la 38a edició de la Multisegur Assegurances Copa d’Andorra de Curses de Muntanya, organitzada per la Federació Andorrana de Muntanya. Les sortides començaran a les 8:40 h amb la prova d’Envalira, seguides a les 9:40 h per la d’Antenes, a les 10 h per la Directa i a les 10.20 h per l’Estany. El cap de setmana es tancarà diumenge amb un dinar popular a les 12 h i l’entrega de premis a les 14 h, que tindrà lloc a la plaça de l’Església.
La Travessa Pas de la Casa compta amb una quarantena de col·laboradors i patrocinadors, entre els quals hi ha el Comú d’Encamp i Festina. A més, enguany s’aposta per la sostenibilitat i amb una font d’aigua, una ecoilla per a dipositar els residus i material reciclable.