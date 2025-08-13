Què fer si la mascota no ens pot acompanyar de viatge

El dilema de què fer amb la mascota en marxar de viatge (Guetty images)

Quan arriba el moment de fer un viatge, sigui per vacances o per obligacions laborals, una de les primeres preocupacions per a moltes persones amb animals de companyia és: què fem amb ells? Deixar-los amb un conegut, portar-los amb nosaltres o confiar-los a una residència especialitzada són tres opcions vàlides, però cada situació i cada animal pot requerir una decisió diferent. Vegem els avantatges i inconvenients de cada opció i com triar la millor residència si optem per aquesta via.

1. Deixar-los amb un conegut

Avantatges:

  • L’animal es pot sentir més còmode si ja coneix la persona.
  • Pot romandre al seu entorn habitual (si el conegut es trasllada a casa nostra), reduint l’estrès.
  • És, sovint, una opció més econòmica.

Inconvenients:

  • No tothom sap com cuidar correctament un animal.
  • Poden sorgir imprevistos si la persona no està disponible tot el temps.
  • El conegut pot no detectar símptomes de malaltia o canvis de comportament subtils.

Aquesta opció pot ser ideal si tenim un amic o familiar de confiança que coneix bé el nostre animal i està disposat a fer-se’n càrrec amb responsabilitat.



2. Emportar-los de viatge

Avantatges:

  • No cal separar-se de l’animal.
  • Pot reforçar el vincle afectiu.
  • Cada cop hi ha més allotjaments i mitjans de transport pet-friendly.

Inconvenients:

  • Alguns animals (especialment gats o animals grans) pateixen molt amb els desplaçaments.
  • Canvis d’entorn constants poden provocar estrès o problemes de salut.
  • Pot limitar activitats durant el viatge (restaurants, visites, etc.), sobretot si els animals son de mida gran.

Sempre és la millor opció de totes, això sí, sempre i quan l’animal estigui acostumat a viatjar, sigui sociable i el destí ofereixi condicions adequades per a ell.



3. Deixar-los a una residència especialitzada

Si cap de les opcions anteriors és viable o còmoda, una bona residència d’animals pot oferir una solució segura i professional.

Avantatges:

  • Professionals formats en cura animal.
  • Atenció mèdica en cas de necessitat.
  • Interacció amb altres animals (si és un animal sociable).
  • Rutines i activitats per reduir l’estrès.

Inconvenients:

  • Canvi d’entorn i separació del propietari poden generar ansietat.
  • Pot ser costós segons la residència.
  • Cal assegurar-se que l’espai sigui net, segur i amb bones condicions.



Com escollir la millor residència?

  1. Visita prèvia: Abans de fer la reserva, visita la residència. Observa netedat, espais, personal i com tracten els animals.

  2. Preguntes clau: Quin tipus de supervisió tenen? Hi ha veterinari disponible? Quin és el protocol en cas d’emergència?

  3. Adaptació prèvia: Si és possible, deixa l’animal unes hores o una nit per a veure com s’hi adapta.

  4. Opinions i referències: Consulta altres usuaris o ressenyes en línia.

  5. Condicions personalitzades: Algunes residències ofereixen espais individuals, passejos extra, o dietes adaptades. Comprova que es puguin seguir les rutines habituals del teu animal.



No hi ha una resposta única de què és millor. En qualsevol cas dependrà de:

  • L’espècie i el caràcter de l’animal.
  • La durada i la naturalesa del viatge.
  • Els recursos disponibles i les opcions de confiança properes.

El més important és prioritzar el benestar emocional i físic de l’animal. Escoltar les seves necessitats i planificar amb antelació farà que la separació —si és inevitable— sigui menys estressant tant per a ell com per a nosaltres.

