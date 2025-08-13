Què fer si la mascota no ens pot acompanyar de viatge

Quan arriba el moment de fer un viatge, sigui per vacances o per obligacions laborals, una de les primeres preocupacions per a moltes persones amb animals de companyia és: què fem amb ells? Deixar-los amb un conegut, portar-los amb nosaltres o confiar-los a una residència especialitzada són tres opcions vàlides, però cada situació i cada animal pot requerir una decisió diferent. Vegem els avantatges i inconvenients de cada opció i com triar la millor residència si optem per aquesta via.
1. Deixar-los amb un conegut
Avantatges:
- L’animal es pot sentir més còmode si ja coneix la persona.
- Pot romandre al seu entorn habitual (si el conegut es trasllada a casa nostra), reduint l’estrès.
- És, sovint, una opció més econòmica.
Inconvenients:
- No tothom sap com cuidar correctament un animal.
- Poden sorgir imprevistos si la persona no està disponible tot el temps.
- El conegut pot no detectar símptomes de malaltia o canvis de comportament subtils.
Aquesta opció pot ser ideal si tenim un amic o familiar de confiança que coneix bé el nostre animal i està disposat a fer-se’n càrrec amb responsabilitat.
2. Emportar-los de viatge
Avantatges:
- No cal separar-se de l’animal.
- Pot reforçar el vincle afectiu.
- Cada cop hi ha més allotjaments i mitjans de transport pet-friendly.
Inconvenients:
- Alguns animals (especialment gats o animals grans) pateixen molt amb els desplaçaments.
- Canvis d’entorn constants poden provocar estrès o problemes de salut.
- Pot limitar activitats durant el viatge (restaurants, visites, etc.), sobretot si els animals son de mida gran.
Sempre és la millor opció de totes, això sí, sempre i quan l’animal estigui acostumat a viatjar, sigui sociable i el destí ofereixi condicions adequades per a ell.
3. Deixar-los a una residència especialitzada
Si cap de les opcions anteriors és viable o còmoda, una bona residència d’animals pot oferir una solució segura i professional.
Avantatges:
- Professionals formats en cura animal.
- Atenció mèdica en cas de necessitat.
- Interacció amb altres animals (si és un animal sociable).
- Rutines i activitats per reduir l’estrès.
Inconvenients:
- Canvi d’entorn i separació del propietari poden generar ansietat.
- Pot ser costós segons la residència.
- Cal assegurar-se que l’espai sigui net, segur i amb bones condicions.
Com escollir la millor residència?
- Visita prèvia: Abans de fer la reserva, visita la residència. Observa netedat, espais, personal i com tracten els animals.
- Preguntes clau: Quin tipus de supervisió tenen? Hi ha veterinari disponible? Quin és el protocol en cas d’emergència?
- Adaptació prèvia: Si és possible, deixa l’animal unes hores o una nit per a veure com s’hi adapta.
- Opinions i referències: Consulta altres usuaris o ressenyes en línia.
- Condicions personalitzades: Algunes residències ofereixen espais individuals, passejos extra, o dietes adaptades. Comprova que es puguin seguir les rutines habituals del teu animal.
No hi ha una resposta única de què és millor. En qualsevol cas dependrà de:
- L’espècie i el caràcter de l’animal.
- La durada i la naturalesa del viatge.
- Els recursos disponibles i les opcions de confiança properes.
El més important és prioritzar el benestar emocional i físic de l’animal. Escoltar les seves necessitats i planificar amb antelació farà que la separació —si és inevitable— sigui menys estressant tant per a ell com per a nosaltres.