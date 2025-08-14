La paradoxa digital: cada cop més comunicats, però més sols

La tecnologia ens ha facilitat la vida, però també ha canviat la manera com ens relacionem. Ara podem enviar un missatge en segons, però hem substituït converses profundes per emoticones i notes de veu ràpides. Les interaccions digitals són eficients, però poden perdre aquell component essencial: l’empatia. Saps què passa quan parles amb algú cara a cara? El to de veu, el llenguatge corporal i l’atenció plena fan que la comunicació sigui més autèntica. En canvi, a través d’una pantalla, els silencis es fan incòmodes, la ironia es perd i els malentesos es multipliquen.
Per què ens passa això?
- Comoditat digital: És més fàcil escriure un missatge que trucar o quedar.
- Manca de temps (o priorització): Anem accelerats i creiem que un WhatsApp substitueix una conversa.
- Por al contacte real: La immediatesa digital ens evita haver de gestionar emocions en temps real.
Com recuperar el factor humà en la comunicació?
No es tracta de deixar d’utilitzar la tecnologia, sinó de fer-la servir millor:
- Prioritza les converses en persona quan sigui possible. Un cafè amb algú val més que cent missatges.
- Si pots trucar, no enviïs un missatge. Escoltar la veu d’algú crea una connexió més autèntica.
- Apaga el mòbil quan estiguis amb algú. Ser present és un luxe que s’ha perdut.
- Cuida les teves relacions. No esperis que un altre enviï el primer missatge, pren la iniciativa.
Cada vegada que triem la comoditat digital sobre la connexió real, ens allunyem una mica més dels altres. I tu, quan va ser l’última vegada que vas tenir una conversa sense mirar el mòbil?
Per Joan de Santiago Bayona