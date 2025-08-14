Ho sabies? Els principis bàsics de la metagenealogia

La metagenealogia és una disciplina desenvolupada per Alejandro Jodorowsky que combina psicogenealogia, tarot, psicomàgia i elements de la teràpia transpersonal. Aquesta pràctica es basa en la idea que els nostres avantpassats influeixen profundament en la nostra vida, tant conscientment com inconscient. Segons la metagenealogia, comprendre els patrons familiars heretats pot ajudar a alliberar-nos de traumes, bloquejos emocionals i limitacions imposades per la nostra història familiar.
Els principis bàsics de la metagenealogia, són:
- L’arbre genealògic com a mapa de l’inconscient
L’estudi de l’arbre genealògic revela repeticions de patrons emocionals, traumes i rols inconscients que es transmeten de generació en generació.
- Desprogramació dels patrons limitants
Una vegada identificades les influències familiars, es poden realitzar actes simbòlics per a “desprogramar” aquests patrons i fomentar el creixement personal.
- Integració i reconciliació amb els avantpassats
No es tracta de rebutjar la família, sinó d’entendre’n la influència i transformar-la en una eina de guarició i autoconeixement.