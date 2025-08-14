Estil i comoditat per a treballar des de casa

Una dona treballant des de casa (AMIC)
El teletreball s’ha consolidat com una realitat a moltes empreses, i adaptar-se a aquesta modalitat no implica renunciar a un aspecte cuidat. Mantenir una imatge adequada durant la jornada laboral, encara que sigui des de casa, és clau per a projectar professionalitat i sentir-se motivada.  A més, estar preparada per imprevistos com una videotrucada d’última hora evita situacions incòmodes.

El primer que hauràs de fer és treure’t el pijama. Tot i que sembli insignificant, la comoditat que t’aporta pot reduir la teva productivitat. El pijama està associat al descans i al dormir, i portar-lo mentre treballes obliga el teu cervell a fer un esforç addicional per a diferenciar entre feina i descans.



Propostes de vestuari per treballar des de casa:

Malles esportives, top esportiu, dessuadora i sabatilles.

Xandall esportiu.

Pantalons de vestir, camisa blanca, blazer i sabates de taló baix.

Faldilla llisa amb un top estampat senzill o una brusa, i sabates de taló.

Faldilla texana amb brusa del color que vulguis i sabates llises o botins.

Leggins i una maxi camisa, combinats amb sabatilles còmodes o botins.

Pantalons texans amb samarreta o camisa còmoda, i calçat com botins o sabatilles.



Per redaccio-estasdemoda

