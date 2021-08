La lactància materna: la denominada primera vacuna

La lactància materna és sens dubte el millor aliment i el més complet que se li pot donar a un bebè durant els primers sis mesos de vida, ja que conté més de 300 nutrients i totes les vitamines necessàries per a l’adequat creixement del nounat. Passat aquest temps, encara que cal anar introduint lentament altres aliments en la seva dieta, es recomana igualment continuar amb ella fins més o menys els dos anys. Fer-ho, protegeix el bebè de nombroses malalties, entre elles:

Infeccions urinàries

Infeccions respiratòries, com l’asma

Otitis

Dèficit del sistema immunitari

Diarrees

Al·lèrgies

A més, disminueix els còlics del lactant perquè aquesta llet és més fàcil de digerir que la de fórmula i redueix fins a un 60% la possibilitat de sofrir una mort sobtada.

Però els beneficis no són només per al bebè, ja que la mare pot beneficiar-se també de:

Major pèrdua de pes.

Recuperació postpart molt més ràpida

Prevé la depressió postpart

Crea un major vincle afectiu amb el fill/a

Menor incidència de càncer de mama o ovari

Redueix les hemorràgies després de part

Durant el temps que dura la lactància, la probabilitat de quedar-se de nou embarassada és de menys del 2%, per tant, actua d’anticonceptiu natural.

Hi ha estudis a més que defensen que el ser alletat, es tradueix en un menor risc de sofrir obesitat en l’edat adulta, així com d’un major coeficient intel·lectual. Si a tot això, li sumem a més que alletar és gratuït i molt més pràctic (perquè l’alimentació sempre està disponible i estalviem molta preparació d’objectes com biberons, llet, etc. quan ens desplacem), sens dubte hi ha moltes raons de pes per a decantar-nos per aquesta forma d’alimentació, molt més natural i saludable per a tots.