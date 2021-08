PayPal i Visa impulsen les criptomonedes

Des de la seva aparició, les criptomonedes han comptat amb una gran popularitat en la comunitat d’internet, a causa de la seva estructura descentralitzada.

Tant és així que grans plataformes de pagament han fet un pas més enllà en convertir-les en mètodes fixos per a les seves transaccions.

PayPal ja havia obert les portes al món de les criptomonedes, permetent als usuaris comprar i vendre aquests actius digitals des de la seva plataforma. Així i tot, la implementació d’aquestes com a mètode de pagament, és innovador dins del mercat de les carteres digitals.

De moment la possibilitat d’efectuar pagaments amb criptomonedes estarà habilitat només als Estats Units, i amb les criptodivises: Litecoin, Bitcoin, Ethereum i BitcoinCash. Amb l’actualització, PayPal obre les portes a una futura normalització de les transaccions per mitjà d’aquestes monedes digitals.

Visa també ha decidit apostar per les criptomonedes, més específicament per l’USD Coin (USDC), una stablecoin. Les stablecoin són criptomonedes amb un valor ancorat a un actiu fix, com pot ser l’or, el petroli o l’euro. D’aquesta manera, aquesta criptodivisa ofereix els beneficis d’una criptomoneda en veure’s lliure de les restriccions d’entitats bancàries, al costat de l’estabilitat de preu de l’actiu que representa.

Per marketing4ecommerce.net / AMIC – Tot Sant Cugat