Coses que no sabies de les potes del teu gos

Segur que encara hi ha moltes coses que desconeixes de les potes del teu gos. Avui parlem d’algunes curiositats: dels 319 ossos de mitjana que componen l’esquelet d’un gos, un grapat d’ells es troben en les potes. Juntament amb els ossos, els peus dels gossos tenen pell, tendons, lligaments, sang i teixits conjuntius.

Els coixinets i el coixinet del metacarp funcionen com a absorbents d’impactes i ajuden a protegir els ossos i articulacions de la pota. El coixinet carpià funciona com a fre i ajuda al gos a poder caminar per sòls relliscosos o empinats. Els coixinets tenen una capa gruixuda de greix que aïlla el teixit interior de temperatures extremes.

Els coixinets també ofereixen protecció quan caminen per terrenys rugosos. Els gossos que passen molt temps fora i estan exposats a aquestes superfícies tenen la pell dels coixinets més gruixuda i dura. I els gossos que solen caminar per sòls llisos tenen la pell una mica més fina i suau.

Els coixinets també ajuden el gos a distingir entre diferents tipus de terreny. Els coixinets són sorprenentment multifuncionals. La capa interior de pell en la pota té glàndules sudorípares que transporten la transpiració a la capa exterior de pell, la qual cosa ajuda a refredar al gos i evita la sequedat d’aquestes. En moments d’estrès els coixinets poden produir un excés de suor, igual que ens ocorre a nosaltres quan “ens suen les mans”.

Els gossos són animals digitígrads, cosa que significa que són els seus “dits” (i no els seus talons) els que porten la majoria del pes quan caminen. A causa d’això, els ossos dels dits són molt importants. Els dits dels gossos són equivalents als nostres dits, encara que ells no poden moure’ls tan lliure i fàcilment com nosaltres.

D’acord amb l’ASPCA, un massatge en les potes farà que el teu gos es relaxi, a més d’estimular la circulació. Frega entre els coixinets i entre cada dit.

Per wikifaunia.com / AMIC – Tot Sant Cugat