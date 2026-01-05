La cuina ja no és només un espai per a preparar àpats; és el centre de la vida quotidiana. Per això, la seva distribució ha d’unir estètica i funcionalitat. El primer pas és definir el triangle de treball: zona de cocció, aigüera i nevera. Aquest ordre facilita els moviments i redueix esforços. Les cuines obertes al menjador continuen sent tendència, ja que permeten cuinar sense perdre el contacte amb la família o els convidats. Si es vol separar visualment, una illa o una península amb barra alta pot fer de transició.
Pel que fa als materials, les superfícies resistents i fàcils de netejar —com el quars o el laminatge compacte— són ideals per al dia a dia. Llum càlida, colors clars i detalls de fusta aporten calidesa i creen una sensació de confort. La cuina perfecta és aquella que s’adapta al teu ritme de vida i convida a gaudir-ne cada dia.
Una cuina ben distribuïda també fomenta l’ordre i l’aprofitament de l’espai. Els mobles amb compartiments interns, calaixos extensibles i solucions verticals ajuden a mantenir tot al seu lloc. Cuinar resulta molt més agradable quan tot és a mà i l’espai respira harmonia.
Cada família té les seves rutines, i la cuina ha de reflectir-les. No es tracta de seguir modes, sinó de crear un ambient funcional i acollidor. En definitiva, una cuina pensada amb criteri es converteix en un espai per a viure-hi, no només per a cuinar-hi.
Per Tot Sant Cugat