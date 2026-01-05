El Casal Cívic i Comunitari de la Seu d’Urgell obre inscripcions per a les seves noves activitats

El Casal Cívic i Comunitari de la Seu d’Urgell acaba d’obrir les inscripcions en línia per a les seves activitats d’hivern i primavera. El tràmit es pot fer en fins aquest dijous vinent, dia 8 de gener, al web pgec.gencat.cat, mentre que les persones que vulguin apuntar-se de manera presencial ho podran fer entre els dies 9 i 13 de gener. Un cop finalitzat aquest termini, es farà un sorteig públic per a assignar les places, mentre que les persones que no obtinguin plaça entraran a la llista d’espera.
El programa del Casal Cívic per al nou semestre inclou diverses activitats físiques, com ara una formació per a enfortir la postura i l’equilibri (del 2 de febrer al 30 de març, els dilluns a les 17 h), moviment per a alliberar l’estrès (del 3 de febrer al 31 de març, els dimarts a les 17 h), taitxí nivell 1 (del 4 de febrer a l’1 d’abril, els dimecres a les 16.30 h), taitxí nivell 0 (del 8 d’abril al 27 de maig, els dimecres a les 16.30 h), estiraments (del 5 de febrer al 2 d’abril, els dijous a les 17 h) i gimnàstica suau, en dos torns: del 6 de febrer al 27 de març i del 20 d’abril al 29 de maig, sempre els divendres a les 17.30 h. En tots aquests cursos cada sessió té una durada d’una hora.
A l’apartat de formació i creixement personal, s’ofereix cursos de català per a nouvinguts, en col·laboració amb el programa Vincles d’Òmnium (del 7 de gener al 19 de juny), en diferents nivells i en horaris tant de matí com de tarda. També hi haurà les activitats puntuals de relacions col·laboratives i equilibrades en parella i en família (28 d’abril, 18-20 h) i la píndola d’història ‘La Seu d’Urgell en blanc i negre’ (5 de maig, 17-19 h).
Quant a les tradicions, es programa un curs per a aprendre a ballar sardanes o per a millorar-ne el coneixement (del 20 d’abril al 8 de juny, els dilluns a les 18.30 h), un curs intensiu de sardanes per a famílies (del 15 al 19 de juny, 17.30 h) i una activitat de puntaires (del 2 de gener al 26 de juny, els divendres, 16-19 h), amb la col·laboració de l’Associació de Puntaires de la Seu.
Finalment, d’altres propostes incloses al programa són un curs per a exercitar la memòria i mantenir actiu el cervell (del 20 de febrer al 29 de maig, els divendres a les 16 h) i un de seguretat a internet i al mòbil (del 6 al 27 de març, els divendres a les 10.30 h).
Es pot demanar més informació d’aquestes i d’altres activitats al Casal Cívic (avinguda de Garriga i Massó, 22) i al telèfon 973 36 15 45.