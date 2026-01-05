Pràcticament a tothom li passa que, amb el pas del temps, a la cuina, a un ja no se li acut què cuinar. Haver de preparar el dinar i el sopar, un dia sí i una altre també, acaba amb les nostres idees. No sempre la nostra imaginació ens premia amb idees en forma de plat per a portar a la taula. Però, no ens hem d’atabalar. Cal fer-ho fàcil. La veritat és que els productes més simples i fàcils de trobar són aquells que ens permetran crear receptes a diari, de forma senzilla i relativament ràpida. Per exemple, heu pensat en fer algun cop unes bones sardines amb tomàquet?
Ingredients (per a 4 persones):
- 1 kg de sardines fresques
- 4 tomàquets madurs
- 2 grans d’all
- 1 ceba mitjana
- Julivert fresc picat
- Oli d’oliva verge extra
- Sal i pebre negre
- Una mica de farina (opcional)
Elaboració:
- Neteja les sardines:
Treu-ne les tripes i, si vols, el cap. Esbandeix-les bé sota l’aixeta i eixuga-les amb paper de cuina. Sala-les lleugerament.
- Fes el sofregit:
En una paella amb un bon raig d’oli d’oliva, sofregeix la ceba tallada fina fins que sigui transparent.
Afegeix-hi els alls picats i, al cap d’un minut, incorpora els tomàquets ratllats o tallats a daus.
Deixa-ho coure a foc suau uns 10-15 minuts fins que el tomàquet quedi espès i ben concentrat.
Sala i empebra al gust.
- Afegeix les sardines:
Posa les sardines a la mateixa paella, sobre el sofregit, o bé trasllada-ho tot a una cassola de fang.
Deixa-ho coure tapat uns 5-8 minuts, fins que les sardines estiguin fetes, però tendres. També pots acabar de fer-les al forn, uns 5 minuts.
òbviament, aquesta recepta es pot fer amb altres tipus de peixos. Per exemple, també hi anirien bé uns llucets, maires o, si vols fer festa gran, unes cuetes de rap. Bon profit!!!