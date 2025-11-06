La comunitat de TikTok, a Europa, supera els 200 milions

En una fita significativa, més de 200 milions de persones en tota Europa (dades de mitjan setembre) acudeixen ara a TikTok cada mes per a expressar-se, entretenir-se, aprendre una nova afició o habilitat, i trobar o fer créixer un negoci. Això suposa un augment respecte als 175 milions de l’any passat, i s’acosta a un terç de la població del continent en tot l’Espai Econòmic Europeu (EEE) i el Regne Unit. A Espanya, TikTok rep cada mes a 23,4 milions de persones.
A mesura que la comunitat creix, també ho fa l’impacte de TikTok en l’ecosistema europeu. Les petites empreses estan arribant a nous clients, les institucions culturals connecten amb audiències més àmplies, #BookTok està despertant una nova ona de lectors, i el feed dedicat a STEM (Ciència, Teconología, Enginyeria i Matemàtica, per les seves sigles en anglès) està inspirant a la pròxima generació d’innovadors. TikTok s’ha convertit en la llar d’algunes de les històries més creatives i inspiradores d’Europa.
Un impacte econòmic en creixement
Actualment, hi ha milions d’empreses en TikTok en tota Europa. Des d’autònoms fins a marques globals, el sistema únic de recomanació de TikTok ajuda les empreses a arribar a nous clients que no podrien trobar d’una altra manera, sense necessitat de comptar amb una gran base de seguidors.
Un exemple és Hannah, la propietària d’una petita floristeria a Barcelona anomenada The Flower House (@theflowerhouse_es), que utilitza TikTok per a promocionar el seu negoci amb l’objectiu de fomentar que els joves regalin flors i augmentar les seves vendes.
Un altre gran exemple és la Merceria La Crisálida (@lacrisalidamerceria), una merceria de la Corunya que té més de 80 anys. El seu amo, Ramón, va decidir unir-se a TikTok amb l’objectiu d’atreure més públic i això es va traduir en vendes per al negoci, utilitzant a més TikTok Shop, la funcionalitat de comerç electrònic impulsada pel descobriment de TikTok, per a mostrar els seus productes únics.
O la Dulcería l’Àvia Asunción (@dulcerialaabuelaasuncion) que és un petit obrador de Sevilla que crea contingut en TikTok sobretot sobre les seves neules, les seves mantegades i el seu curiós i reconegut embalatge. Una empresa petita que busca portar la tradició a través de la pantalla.
Experts d’Oxford Economics confirmen que les activitats de les petites i mitjanes empreses (pimes) en TikTok van aportar 4.800 milions d’euros a les economies d’Alemanya, França, Itàlia, Països Baixos i Bèlgica, i van recolzar més de 51.000 llocs de treball.
Impacte cultural
TikTok s’enorgulleix de ser soci oficial d’esdeveniments com el Festival de Cannes, celebrant el paper únic del Festival en la cultura global i amplificant el seu talent i creativitat per a la comunitat, per quart any consecutiu.
En l’esport, a donat suport a esdeveniments icònics com el Tour de França i el Torneig de les Sis Nacions de Rugbi. Ja sigui col·laborant amb la selecció masculina de futbol d’Alemanya durant l’Eurocopa 2024 o amb el Comitè Olímpic Internacional (COI), amb TeamGB i ParalympicsGB en els Jocs Olímpics de París, TikTok ha ofert una forma especial de viure aquests esdeveniments històrics amb perspectives exclusives darrere de les cambres dels mateixos atletes.
En l’àmbit artístic, s’ha vist com institucions com la Royal Shakespeare Company (@thersc) o museus com el Museu Nacional del Prado (@museodelprado) s’han unit a la plataforma, portant les arts a noves audiències.
Impacte social
#BookTok està inspirant a una nova generació de lectors (i també vendes) per a autors en TikTok. S’ha col·laborat amb esdeveniments literaris en tot el continent, des de les fires del llibre de Madrid, Frankfurt i Torí fins a l’Hay Festival al Regne Unit i el Boekenbal als Països Baixos. Una recerca de l’Associació d’Editors del Regne Unit va revelar que el 59% dels joves d’entre 16 i 25 anys han descobert una passió per la lectura gràcies a BookTok.
L’any passat va llançar un feed dedicat a la ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM per les seves sigles en anglès) en tota Europa, creant un espai únic per a contingut educatiu i inspirador en aquestes àrees. Ha afegit més contingut en llengües locals europees, i en l’àmbit global, el 25% dels adolescents visita el feed STEM setmanalment.
A mesura que TikTok continua creixent a Europa, també s’ha vist a més figures i institucions polítiques unir-se a la plataforma per a connectar amb la ciutadania: des del president francès Emmanuel Macron (@emmanuelmacron), el canceller alemany Friedrich Merz (@merzcdu), el primer ministre polonès Donald Tusk (@donald_tusk), la presidenta del Parlament Europeu Roberta Metsola (@metsola.roberta), la primera ministra italiana Giorgia Meloni (@giorgiameloni_ufficiale), fins al govern del Regne Unit (@ukgov).
Marlène Masure, directora General d’Operacions de TikTok per a Europa, va declarar: “La nostra comunitat europea no deixa d’enfortir-se, amb més de 200 milions de persones que acudeixen regularment a TikTok per a entretenir-se, aprendre noves aficions o habilitats i guanyar-se la vida.
A mesura que la comunitat creix, també ho fa l’impacte econòmic, cultural i social que TikTok aporta al ric ecosistema europeu. Des de portar les arts a noves audiències, fins a inspirar a una nova generació de lectors i veure com les petites empreses prosperen creant creixement i ocupació, TikTok ha contribuït positivament a moltes històries.
“A TikTok, les idees s’han convertit en carreres, les passions en negocis viables, els interessos de nínxol en comunitats pròsperes, i vull donar les gràcies als més de 200 milions de persones que fan que TikTok sigui el que és avui en tota Europa”, assenyala Marlène Masure.
*El càlcul d’usuaris actius mensuals inclou 32 països: Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Xipre, República Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Hongria, Islàndia, Irlanda, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Noruega, Polònia, Portugal, Romania, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Suècia, Suïssa i el Regne Unit.
