Ho sabies? No s’han de posar els estris de fusta al rentaplats

Estris de cuina de fusta (AMIC)
“Si tens estris de cuina de fusta, no els posis al rentaplats”, alerta el farmacèutic Álvaro Fernández en un vídeo viral que suma milers de visualitzacions. I no és una simple recomanació estètica: l’advertiment té fonament en la seguretat alimentària. El rentaplats, amb les seves temperatures elevades i cicles d’humitat constants, pot degradar la fusta, fer-la esquerdar i convertir-la en un focus ideal per a la proliferació de bacteris i floridures.

Aquest risc augmenta si es tracta d’estris que estan en contacte directe amb aliments, com espàtules, taules de tallar o culleres. Un cop la fusta es fissura, netejar-la a fons es fa molt difícil, i poden quedar-hi restes orgàniques que posin en perill la salut.

Per a garantir una cuina segura, es recomana rentar els estris de fusta a mà amb aigua tèbia i sabó, eixugar-los immediatament i conservar-los en un lloc sec. A vegades, un petit gest com no posar-los al rentaplats pot tenir un gran impacte en la nostra salut quotidiana.

A més, aplicar de tant en tant una capa d’oli mineral o oli específic per a fusta pot ajudar a mantenir els estris en bon estat, i evitar que s’assequin i allargant-ne la vida útil. 



