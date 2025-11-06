El Govern impulsa les obres d’ampliació de les dependències de la Universitat d’Andorra

Per tal de continuar impulsant els estudis d’educació superior al país, el Govern ha adjudicat els treballs de rehabilitació i readaptació de l’edifici de l’Antiga Fàbrica Reig, situat a Sant Julià de Lòria, perquè s’hi ubiquin els nous espais de la Universitat d’Andorra (UdA). Els treballs s’han adjudicat per 5.851.425,56 euros a l’empresa Pidasa Serveis.
Les obres tindran una durada de divuit mesos i se centren en l’execució dels tancaments interiors, de les noves instal·lacions, i el muntatge d’un nou ascensor d’acord amb el programa de necessitats establert pel rectorat de la Universitat d’Andorra. A més, inclou l’aprofitament de l’estructura, les façanes i la coberta existents, i incorpora modificacions per tal de millorar la impermeabilització i l’eficiència energètica del conjunt de l’edifici.
Les instal·lacions, que d’acord amb el calendari haurien d’entrar en funcionament a partir del curs 2027-2028, acolliran diverses aules de formació, una aula magna polivalent, una zona destinada a la gestió administrativa i als despatxos del Rectorat, així com espais de relació, punts de trobada i àrees de treball per als estudiants.
El gener de 2023 es va formalitzar la signatura de l’arrendament de l’espai entre el Ministeri i la propietària de l’edifici. El contracte té una durada de trenta-cinc anys prorrogables. El Govern va avaluar diversos edificis emplaçats a proximitat de la seu actual de la universitat que permetessin una ampliació mínima de 2.600 m2. D’aquestes, l’única candidata que s’adequava a les necessitats era l’antiga Fàbrica Reig, que ofereix 2.870 m2 de superfície.