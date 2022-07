Increïble canvi als incendis europeus

Un estudi revela un canvi sense precedents al règim d’incendis del continent europeu relacionat amb el canvi climàtic. Les zones afectades es troben al sud, al centre i al nord del continent, però aquest canvi històric en el règim d’incendis d’Europa és més intens a l’àrea del Mediterrani.

El treball, publicat a la revista Scientific Reports està dirigit per l’investigador del CREAF Jofre Carnicer, que també és professor d’ecologia de la Facultat de Biologia i investigador de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) de la Universitat de Barcelona.

L’estudi ha detectat estius i primaveres amb valors de risc d’incendi sense precedents durant els darrers anys. Per això moltes zones d’Europa meridional i de la Mediterrània arriben a condicions extremes i propícies al foc. Aquestes condicions adverses són cada cop més freqüents. I això és degut a l’augment de les onades de calor i la sequera hidrològica. «Aquest augment del risc extrem és força recent. I, en moments crítics, supera la capacitat d’extinció del foc de les societats europees. Això acaba provocant més emissions de CO2 associades al foc als estius extremadament càlids i secs», puntualitza Jofre Carnicer.

Increment de risc d’incendis a Europa

Els boscos i els embornals de carboni, amenaçats per primera vegada, el treball vincula l’augment del risc d’incendi amb un nombre més gran d’emissions de CO2 causades pel foc. I pren en compte mesures en observacions de satèl·lit per tot el continent europeu.

Aquest fenomen es dona a Europa mediterrània. Però també a l’Europa més freda, septentrional i boreal. I aquestes tenen importants reservoris de carboni a la tundra i els boscos boreals.

Les estimacions del risc d’incendi basades en dades meteorològiques i de detecció per satèl·lit dels impactes del foc han canviat els darrers anys. Es detecta per primera vegada que l’augment recent del risc d’incendi per les condicions meteorològiques es tradueix en un augment molt significatiu de les emissions de CO2 associades al foc en períodes d’extrema calor i risc d’incendi a l’estiu.

Els grans reservoris de carboni en perill «Les zones boscoses i muntanyenques del sud i el centre d’Europa són les àrees on es detecten els augments més importants del risc d’incendi», apunta Jofre Carnicer. «Aquestes zones són grans reservoris de carboni que estarien amenaçats pel foc, com la serralada dels Pirineus, els massissos Ibèric i Cantàbric a Espanya, els Alps, el massís central francès, els Apenins italians a Europa central, i les muntanyes dels Carpats, els Balcans, el Caucas i el Pòntic al sud-est d’Europa».

L’estudi proporciona també mapes continentals de risc d’incendi actuals i prediu l’evolució d’aquest risc a Europa fins a l’any 2100, tenint en compte la possibilitat de diferents trajectòries de canvi climàtic (2 ºC, 4 ºC) i de reducció de les emissions de CO2. “Les conclusions apunten que els règims d’incendis poden canviar ràpidament a regions de la Terra afectades pel canvi climàtic, com les zones mediterrànies, eurosiberianes i boreals d’Europa”, indica Carnicer.

Per Ecoticias