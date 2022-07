L’Escola Agrària del Pirineu organitza un curs d’horticultura de muntanya

L’Escola Agrària del Pirineu organitza els mesos de setembre i octubre un curs d’horticultura de muntanya, dirigit pel professor Marc Casabosch, del Col·lectiu Eixarcolant, divulgador científic especialitzat en etnobotànica i agroecologia. La formació, que combina la teoria i la pràctica, abordarà els recursos, maneres de fer i coneixements per a gestionar a la tardor un hort de muntanya.

El programa inclou classes sobre els coneixements bàsics, els principis i les eines per poder planificar un hort, amb aspectes com el maneig, el reg i possibles incidències. També es treballaran aspectes com les llavors, amb la creació d’un banc propi per a fomentar la biodiversitat de cultiu.

Es parlarà de recol·lecció, triatge i selecció. Així mateix, es farà referència a les tres claus d’un terreny cultivat a l’octubre: el rebost, la preparació i el tractament de la terra, així com els secrets del compostatge. Finalment, es formarà sobre les plantes medicinals, per a posar en pràctica algunes receptes i preparats, i disposar d’una farmaciola natural a casa.

Les sessions formatives a Bellestar seran els divendres 9 i 23 de setembre, i 7 i 21 d’octubre, de les tres de la tarda a dos quarts de nou del vespre. La durada del curs és de 21 hores. Hi ha un total de 20 places disponibles. Les persones interessades cal que s’inscriguin a través d’un formulari en línia. El cost de les classes serà de 32 euros. Per a més informació es pot trucar al telèfon 973 35 23 58.