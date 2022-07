Què és un shooting?

El shooting és una sessió fotogràfica organitzada per una empresa amb la finalitat de donar a conèixer un producte o bé millorar la imatge de la marca. En el shooting se sol jugar amb els enquadraments, la profunditat i la llum.

És un procés delicat que exigeix dels millors professionals (director de fotografia, assistent, editor, model si cal, així com maquillador o estilista, etc.) i d’una bona planificació perquè el resultat sigui l’esperat, ja que les fotos seran utilitzades després per l’empresa a fi d’incloure-les en la fitxa del producte, en el catàleg de vendes o en la creació de posts per a les diferents xarxes socials.

És important que el fotògraf o fotògrafs que intervinguin en el shooting coneguin amb antelació el producte que fotografiaran, així com els valors de l’empresa publicitària o el públic al qual volen dirigir la campanya, per a adaptar les fotografies a aquest objectiu comú i aconseguir plasmar el missatge que realment es vol transmetre, així com el llenguatge en el qual es vol fer (cordial, informal, entusiasta, espontani…).

També s’ha de conèixer l’escenari en el qual es prendran les fotografies (per al que s’haurà de visitar el lloc prèviament si no es coneix), perquè aquest espai condicionarà el clima, la llum, les ombres…, així com preveure tant les eines necessàries (lents, bateries, trípodes, fons…) com els diferents materials que es vulguin col·locar juntament al producte per a augmentar el seu valor, i d’aquesta manera, poder tenir-ho tot preparat per al dia de la sessió i no deixar lloc a cap imprevist.