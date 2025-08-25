Horòscop del 25 al 31 d’agost

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Al llarg d’aquests dies deixareu de fer tot allò que veieu que us entrebanca i se us posarà molt bé. Necessiteu treure-us pes de sobre, no de quilos si no de responsabilitats, o sigui que comenceu a simplificar i a reduir maldecaps buscant maneres de rectificar el vostre comportament o manera de reaccionar. La vida està per a gaudir-la i encara que també és necessari ser responsable no cal l’extrem.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Hi haurà dies en els quals la facilitat de que les coses surtin bé pot ser curiosa i, fins i tot, divertida, per tant agafeu-vos-ho rient i no pareu de fer coses. Sempre és bo atrevir-se una mica. També us haig de dir que serà fàcil que us doni per fer o aprendre a fer d’artistes tant amb tema de teatre, dansa i, fins i tot, pintura o decoració, aprofiteu per a posar ben maco el vostre ambient de casa que se us donarà bé.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Podeu tenir alguna experiència una mica complicada en tema sexual, us aconsellaria anar una mica amb compte que de vegades a l’estiu es fan coses de les que un se’n ressent. La sort és que sabreu trencar quan sigui el moment adequat, tot i així aneu amb compte. Per altra banda, està sent un estiu ple d’emocions i de situacions curioses, podeu aprendre molt i sobretot podeu estar oberts a viatjar.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Romàntics i somiadors, no deixareu ni un segon per perdre a l’hora de sentir-vos enamorats i amb moltes ganes de viure. Seran dies per a somriure i per a divertir-vos amb tot. Tot i que tindreu moments en els que les coses no seran tan fàcils en el camp de les responsabilitats. Heu de mirar de no posar-vos nerviosos i mirar de solucionar les coses de la millor manera i sense estressar-vos.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Tindreu el guapo pujat i us serà molt fàcil lligar, si en teniu ganes. Sempre va bé tenir una mica d’ambient, però sobretot porteu-vos bé, no feu mal a ningú. Sembla que podeu tenir sort en els jocs d’atzar, però si em voleu fer cas, millor que no us hi deixeu cap dineral, que heu de tenir present que no us pot tocar a tots els lleons. Per altra banda, tindreu molt bon rotllo amb els fills, si és que en teniu.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Encara que sigui època estival a vosaltres les coses relacionades amb la feina us poden anar molt bé, hi poden haver propostes interessants, no les deixeu passar. També en la salut podreu estar contents perquè us trobareu força bé i si teniu algun tropell us en refareu ben ràpid que sempre està bé. Però, el que més destacarà per a vosaltres aquests dies serà la vostra capacitat d’ajudar als demés.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Per a vosaltres el camp de la salut serà un xic complicat perquè no us cuidareu gaire. Això té una solució ben fàcil, mireu de fer les coses que us poden anar bé intentant ser responsables i coherents amb el vostre cos, ell us ho agrairà. També estaria bé que anéssiu amb compte amb els esports de risc que no seran el millor que podeu fer aquests dies, el millor és agafar-vos uns vacances de relax i bons aliments.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
No se us acudeixi jugar a cap joc d’atzar i si ho feu no hi poseu massa diners perquè ho teniu molt bé per a sortir perdent, per tant millor us estalvieu un disgust. Els que teniu parella encara estareu de sort perquè us ajudarà a no deixar-vos enredar, però els que no en tingueu haureu de mirar de posar-hi més esforç. El millor de tot és que tindreu molt bon rotllo a casa i sobretot amb la figura de la mare.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Les coses us aniran una mica lentes i haureu d’agafar molta paciència perquè si no ho passareu malament i tampoc val la pena. No cal que patiu per res, tot s’anirà posant a lloc en el seu moment. En la situació en la que us sentireu millor serà en companyia dels vostres fills, si és que en teniu, i sinó és així, serà en tot l’ambient de les activitats extres que us agrada fer, si no en feu cap, atreviu-vos-hi.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Podeu conèixer gent de pes en la societat que us pot donar idees i maneres de fer les coses amb diferència i per a millorar, és interessant que pareu atenció i escolteu les observacions que us facin per a entendre i canviar la vostra vida per a millor. També és bo saber que haureu d’actuar amb una mica de desconfiança per a prevenir-vos de les patinades que us pot fer tenir alguna persona del sexe femení.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Anireu directa al gra i us serà molt senzill buscar maneres d’aconseguir el que us agrada i el que voleu o a qui voleu. Això està molt bé, però és important tenir una mica de mesura, no cal fer-ne un abús que després tot són embolics. Amb els amics estareu com peix a l’aigua i només fareu que pensar i buscar coses per a fer fora de casa i amb qui us vingui de gust o encara que sigui sols, però sortir.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Estareu a la vostra salsa en mig de totes les coses que us aniran passant, però tindreu molt bon rotllo amb tothom i fent amics a tot arreu. La vostra part més romàntica i poètica us donarà facilitats en el camp de les relacions personals i amb els de casa. Si heu de demanar alguna cosa en el camp de la feina ho heu d’aprofitar perquè sabreu dir les paraules que toquen en el moment adequat, aprofiteu-ho.