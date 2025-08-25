Com descansar tot i no fer vacances

Un de cada tres autònoms i autònomes de l’Estat espanyol no fa vacances aquest estiu, segons dades recents de la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA). A Catalunya, la situació és encara més delicada, amb una caiguda sostinguda en el nombre de professionals per compte propi. Davant d’aquest escenari, és més necessari que mai buscar maneres de desconnectar, encara que sigui parcialment, durant l’agost.
Encara que no es pugui deixar completament l’activitat professional, organitzar-se amb antelació i ajustar la càrrega laboral pot afavorir moments de pausa. Establir horaris limitats, prioritzar tasques essencials i reservar espais curts per a descansar són estratègies efectives. També ajuda el fet de reduir la connectivitat fora de l’horari laboral, com ara silenciar notificacions o evitar correus a la nit.
Petits canvis com treballar des d’un altre entorn, aprofitar les hores de menys calor per a fer una pausa o gaudir d’activitats a l’aire lliure poden tenir un gran impacte. Descansar, encara que sigui a estones, és clau per a conservar l’energia i mantenir la motivació.
Al final, es tracta de trobar un equilibri entre les obligacions i el benestar. Encara que no es pugui fer una desconnexió total, protegir moments per a un mateix és essencial per a continuar avançant amb salut i claredat mental. L’agost pot ser una oportunitat per recuperar forces, encara que sigui des del dia a dia.
Per Tot Sant Cugat