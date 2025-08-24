Arnau Soldevila entra al top15 de la Matterhorn Ultrals de 26 km

El corredor de l’equip nacional de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Arnau Soldevila, va ser l’únic representant andorrà a la Matterhorn Ultrals de Zermatt, a Suïssa. L’andorrà va finalitzar en una meritòria 15a posició, en una prova que era la primera vegada que la disputava. El corredor de la FAM es presentava a Suïssa amb l’objectiu de comparar-se amb els millors, dintre de la World Series, després d’un agost ple d’entrenaments a un bon nivell.
Aquest fet es va poder veure a la cursa, on l’esportista del Principat va anar controlant en tot moment les seves sensacions per a acabar en una exitosa 15a posició. Va fer un temps de 4:09:14 en recorregut de 26 km i un desnivell positiu de 3.066m.
A l’acabar la cursa, Arnau Soldevila explicava que “penso que si hagués pogut reconèixer tot el circuit, podria haver estat una mica més endavant. Ara, ja ho tindrem en compte per a l’any vinent. Ha estat una cursa molt tècnica. He intentat gestionar-la el millor possible tant tècnica com mentalment. Aquest és un pas endavant de preparació de cara a la propera cursa d’aquí a dues setmanes a França”
Classificació:
1.- William Boffelli. ITA. 3:25:06;
2.- Manuel Merillas. ESP. 3:30.06;
3.- Lucien Mermillon. FRA. 3:31:19;
15.- Arnau Soldevila. AND. 4:09:14