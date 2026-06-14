La FiraCarcolze canvia de seu i es trasllada a Arsèguel

La FiraCarcolze celebrarà la seva setena edició el pròxim 15 d’agost a Arsèguel. El certamen canvia així d’ubicació després de sis edicions celebrades a Castellnou de Carcolze. L’organització ha anunciat l’inici d’una nova etapa amb el trasllat de la fira a aquest municipi de l’Alt Urgell, mantenint el format que ha caracteritzat l’esdeveniment en les darreres edicions.
El creixement de visitants ha estat la causa que ha obligat a replantejar la ubicació, ja que actualment hi havia molts problemes d’accés i aparcament al poble.
La jornada continuarà centrada en la promoció dels formatges elaborats al Pirineu i comptarà amb la participació de productors del territori. El programa també inclourà activitats vinculades a la música i a la dinamització del municipi amfitrió.