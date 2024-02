Horòscop del 12 al 18 de febrer

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Haureu d’anar amb compte amb la figura del pare que potser us posa una mica les piles amb alguna cosa que no esteu fent bé, no és pas que ho faci amb mala fe, però necessita ensenyar-vos que hi ha coses que es fan d’altres maneres. A part d’això us haig de dir que podeu conèixer a persones molt interessants lligades a algun tipus de creença diferent a la vostra, però que us pot ensenyar molt.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Hi ha molta facilitat de tenir idees curioses i, fins i tot, molt originals, cosa que crec que val la pena de tenir en compte, ja que algunes d’aquestes idees us poden servir d’una manera molt factible en algun moment. També cal deixar clar que tindreu una facilitat especial a l’hora de fer les coses i podríem dir que seran uns dies en els que podreu solucionar molts temes pendents que necessiten acabar-se.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

La veritat és que estareu en uns moments molt revolucionats, tant en la feina com en els estudis i també podem dir que, en el camp de la parella, és fàcil que les coses us vagin força bé, però tenim un problema i és el tema de salut, no ha de ser res important però és molt probable que arreplegueu un bon refredat que us farà anar amb la gota al nas tota l’estona o no parareu d’estossegar, molta paciència.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Necessitareu que us animin una mica, la cosa està en que tot se us fa feixuc i us dona la sensació que res no va com toca, i no és veritat perquè si us ho mireu amb bons ulls tampoc està tan malament la cosa i amb una mica d’esforç i paciència la cosa pot millorar d’una manera espectacular, cal que hi podeu la part positiva que convé i ja veureu els canvis. Ànims en el tema de feina, heu de lluitar.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Hi haurà molta tendència a que us perdeu les converses i a que estigueu distrets, això de vegades passa i en el vostre cas no us heu pas de preocupar, és una cosa passatgera que en principi el que us fa, és estar amb la concentració dispersa. No patiu, ja us tornareu a concentrar, fins i tot algunes vegades no fa cap mal estar a la lluna de València. Intenteu esforçar-vos per a estar al cas a la feina o a l’escola.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Pot ser que tingueu algú del vostre entorn que necessiti de vosaltres perquè no estigui massa bé en el tema de salut, és important que mireu d’estar al seu costat, perquè realment li fa molta falta i us ho agrairà molt. També heu de saber que al llarg d’aquests dies us poden sortir entrebancs a la feina i haureu de mirar d’estar amb els ulls ben oberts per a no perdre detall de per on van les coses.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Sembla que en el camp dels diners les coses pinten força bé, ja cal que ho aprofiteu i que, si podeu, mireu de fer algun raconet, sempre va bé tenir reserves. També cal que sapigueu que tindreu molta facilitat en el camp de l’amor, o més ben dit de la passió ja que podreu lligar sense problemes i, a més, hi haurà molta facilitat de que us passin coses especials en aquest tema, o sigui que poseu-vos guapos i…

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Seran uns dies on l’estabilitat i la seguretat estaran a flor de pell i, això, us pot anar molt bé. En el primer lloc que ho notareu serà a casa ja que tindreu moltes ganes d’arreglar coses i de posar-ho tot d’una altra manera, i després també amb els amics. Tindreu la necessitat de posar les coses clares i qui us en hagi fet alguna l’hi fareu saber, la sort és que ho fareu amb bones paraules i us entendreu bé.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Hi ha moltes possibilitats de conèixer gent de fora amb qui us sentireu molt a gust, i això és bo, podeu sentir que les portes del vostre camp de la feina s’obren i que us arriben bones possibilitats per a poder tirar endavant. Però heu d’anar amb compte perquè estareu una mica fluixos de defenses i això us pot donar algun problema en tema d’infeccions, per tant mireu de menjar bé i descansar el que toca.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

A vosaltres aquests dies si que se us escau bé la dita de bé amb els diners malament en els amors, o no sé ara si la dita és al revés, la cosa està en que amb el tema de diners les coses us aniran força bé, però en canvi en el tema de parella les coses no tenen massa ganes de funcionar, haureu de mirar de posar-hi molta paciència i, sobretot, fer servir el diàleg que amb la parella, si en teniu, és clar, us falta.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Tot i que en el tema de parella hi pugui haver alguna diferència d’opinió i això pugui portar una mica de tensió, no serà res important i podreu controlar-ho bé. Tot i que crec que en aquest camp hi podeu donar un aire molt més important si us deixeu anar i feu servir les vostres eines de seducció que estaran en plena ebullició i val la pena que les experimenteu, potser curiós i molt interessant.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Al llarg d’aquests dies tindreu una mica de tot, des d’uns canvis d’humor sobtats a una responsabilitat fora del normal, com unes ganes de festa espantoses fins a no tenir ganes ni de sortir del llit. Us haureu d’esforçar per a anivellar tots aquests sentiments que tindreu, a veure si així us podeu centrar una mica més amb el que realment us és necessari. Tot plegat pot ser un garbuix, us heu de situar.