Una App molt útil

Lluís R. Samper Pascual

Cada any, en el mes de març, els jubilats que cobren una pensió de jubilació de l’Instituto Nacional de la Seguridad Social, però resideixen fora d’Espanya, han d’enviar a la delegació provincial de l’INSS, d’on la reben, una fe de vida, en el cas d’Andorra emesa per un Comú o el Consulat espanyol.

Segueixen disponibles la resta de mitjans d’acreditació de vivència, com pot ser personar-se a les oficines de l’INSS a la Seu d’Urgell. Una nova manera s’afegeix a les possibilitats ja existents: Es tracta de Vivess, una aplicació per a mòbil, gratuïta, mitjançant la qual es pot acreditar la vivència.

La descàrrega de l’aplicació Vivess es pot fer des d’App Store o bé Google Play. Es pot accedir a l’aplicació amb el número de DNI, el NIE, Cl@ve o el número d’expedient que figura a la part superior de la carta on comuniquen la revalorització de la pensió de jubilació que un percep de l’INSS.

El primer cop cal registrar-se introduint les següents dades: El pais de residència i les dades personals. A continuació cal mostrar el document d’identitat i somriure a la càmera del mòbil per a una correcta identificació, que l’INSS et confirmarà si s’ha reeixit en l’intent o no.

D’aquesta forma, sense més tràmits, s’eviten desplaçaments, no cal enviar res més i tot en un clic, des d’on vulguis.