Caminal, 49a al descens de la Copa d’Europa de Crans Montana

L’esquiadora, Jordina Caminal, abans de prendre la sortida a Chatel ara fa un any (FAE / arxiu)

La Copa d’Europa de velocitat de Crans Montana (Suïssa) s’ha tancat avui diumenge amb Jordina Caminal 49a al segon dels dos descensos celebrats. Si bé al primer descens Caminal no ha pogut completar la baixada en cometre un error i sortir-se’n, a la segona cursa de descens ha marcat un temps de 1.12.46, a 4.31 de la guanyadora, la bielorussa Elvedina Muzaferija, que ha acabat amb 1.08.12. L’andorrana ha finalitzat a poc més de dos segons de la 30a posició, que ha estat per a la romanesa Ania Monica Caill.

Jordina Caminal, esquiadora: “Avui ha estat un dia complicat. A la primera cursa no estava esquiant malament, però he fet un petit error i m’he sortit. A la segona cursa no tenia confiança i he esquiat malament. Han estat dues curses complicades, estava nevant, hi havia poca visibilitat. Dies complicats, però és el que hi ha i ara hem de passar pàgina i continuem”.