Horòscop de l’11 al 17 de desembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Hi ha molt d’esverament en el vostre camp emocional o de parella, si en teniu haureu d’anar amb compte ja que la cosa està una mica revolucionada i si no vigileu podeu tenir alguna enrabiada forta, en canvi si no teniu parella i en voleu sembla que la cosa pinta força bé i podeu trobar a algú interessant, no deixeu d’estar a la expectativa. Per altra banda tindreu molt bon rotllo amb la figura de la mare.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Tindreu una facilitat de comunicació extraordinària i us serà fàcil aconseguir el que us proposeu si hi poseu una mica d’empenta. Amb el que haureu de treballar més serà amb la iniciativa que és el que us fallarà per la poca fe que tindreu en vosaltres mateixos. Per tant, és un bon moment per a agafar confiança en vosaltres i estar segurs del que voleu per a poder-ho aconseguir. A part de que sereu originals amb tot.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Hi haurà molta activitat i moviment amb temes ben diversos però no heu pas de patir ja que us ho passareu de cine i no us farà res que hi hagin tants canvis. Us animo a que doneu una mica de la vostra alegria a la gent que teniu al voltant i, així, encara us ho passareu millor. De totes maneres heu d’anar una mica amb cura amb la conducció ja que anireu pensant massa en les vostres coses i no és massa bo.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Us poden venir diners d’una manera una mica original i diferent, potser no seran molts però si que us farà gràcia de la manera que arriben. Per altra banda tindreu molts discursos de com heu de fer les coses, de vegades va bé escoltar, però per a després valorar el que us han dit i mirar si realment fa per a vosaltres, o no, el que us han dit de fer. Heu d’aprendre a tenir el vostre criteri propi, és millor.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Estareu tan plens d’emocions que us enrabiareu molt ràpid, fins i tot, abans d’escoltar el que us volen dir tallareu la conversa, haureu de treballar el tema de la paciència i el respecte de cares als altres ja que sense adonar-vos-en donareu opinions una mica dures que poden fer sentir malament a la gent que els hi afecti, mesurar els comentaris us pot fer un favor. Per altra banda convé que no us tanqueu a casa.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Sentireu la necessitat de ser més responsables que mai, intentant posar les coses al seu lloc i deixant el lleure de banda per a poder situar i arreglar les coses que teniu una mica de racó, no està pas malament, perquè a banda d’això tindreu l’oportunitat de conèixer persones molt interessants que estan lligades a d’altres llocs del món que teniu intenció de conèixer més endavant, us podeu fer bons amics.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

La originalitat i les ganes de fer coses diferents us aixequen els ànims i us fan passar la major part de l’estona somiant truites, però al mateix temps us animeu a fer coses que en altres temps no hauríeu fet ni de broma. No us estranyi si us venen moltes ganes de llegir i d’informar-vos de tot perquè la curiositat se us despertarà d’una manera molt exagerada, però sempre d’una manera constructiva.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Tindreu molta seguretat amb el que feu i, a més, hi haurà un sisè sentit que se us despertarà per a poder aconseguir els vostres propòsits, el més important és que decidiu bé el que voleu i agafeu empenta i ganes de canviar les coses que no us van bé. Podreu estar molt contents dels resultats de la vostra vida laboral i serà fàcil que pugueu solucionar moltes coses referents a aquest tema, encara que el sou no pugi.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Seran uns dies en els que haureu de sortir al carrer, és allà on estareu millor ja que necessiteu el contacte amb la gent, la comunicació i sobretot les relacions, ja siguin de parella com d’amistat, la cosa està en no quedar-se quiet ni tancat. A part de que l’altra gent us veurà amb tanta energia que no dubtarà en donar-vos un vot de confiança fora del normal, cosa que us pot permetre fer moviments interessants.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

És hora de desfer-vos d’aquelles coses i persones que us ocasionen més problemes que alegries, hi ha moments a la vida en les quals s’ha de triar. Si us trobeu en una situació que no us convé amb algú és millor parlar del tema per a mirar de solucionar les coses, però si no s’arriba a un acord és millor que cadascú agafi el seu camí i segueixi endavant d’una manera lliure i tranquil·la, no cal forçar-ho.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Sereu les estrelles dels llocs, tothom estarà per vosaltres i se us posarà d’allò més bé que us diguin alguna cosa maca, no passa gaire sovint i s’ha d’aprofitar al màxim. La veritat és que irradiareu molta energia positiva i la gent ho captarà molt bé, d’aquí que us diguin coses maques. Però m’haureu d’anar una mica en compte amb la feina que la cosa està una mica perillosa i us heu de portar bé.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Són dies de trencament d’esquemes i d’analitzar com està tot per a veure què heu de fer d’ara endavant, la veritat és que molt clar no ho teniu, però podreu arribar a un aclariment de coses aviat, sols falta que hi poseu una mica de dedicació per a analitzar la situació. Per altra banda és possible que no deixeu de somriure de cara als demés, i és que necessiteu alegria al vostre voltant i ho aconseguireu.