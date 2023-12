L’FC Andorra arrenca un punt d’Ipurua (2-2)

Imatge del partit Eibar 2 – FC Andorra 2 (FC Andorra)

Aquest diumenge, el conjunt d’Eder Sarabia ha aconseguit un punt a domicili (2-2), al difícil camp de l’Eibar després d’empatar a dos, en un partit molt disputat. El matx ha començat de cara per als andorrans, amb un gol d’Iker Benito, al minut 5, a passada d’Àlex Petxarromán, les ocasions s’anaven succeint per un i altre equip quan, al minut 23, una assistència de Cristian l’aprofitava Stoichkov per a empatar el partit a un gol.

Al minut 36 de la primera part, una jugada fortuïta feia preveure els pitjors presagis per a l’FC Andorra amb un gol en pròpia porteria de Sergi Samper, posant l’Eibar per davant del marcador 2-1, resultat amb el qual s’arribaria al descans.

A la segona meitat, ha seguit la tònica de la primera part, amb domini i arribades per part dels dos equips. D’altra banda, el jugador de l’Eibar, Sergio Álvarez, ha vist la vermella després de rebre dues targetes grogues en tan sols un minut en dues faltes.

El conjunt andorrà tenia mitja hora de partit per a competir amb un jugador més i intentar arrencar algun punt a domicili, i així ha estat, al minut 83, un penal a favor dels del Principat el transformava Manu Nieto per a posar el 2 a 2 en el marcador, resultat amb el que s’ha arribat al final de l’encontre.

Els andorrans, ara, estan en la 17a posició de la classificació, 6 punts per sobre de la zona de descens. El proper compromís de l’FC Andorra serà a casa, a l’Estadi Nacional, dissabte 16 de desembre a les 16:15 hores contra l’Espanyol. Bon dia i bona hora per a omplir el camp.