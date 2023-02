Gaudir més de la vida i patir menys

Omar El Bachiri. Psicòleg

Ningú coneix el motiu de la nostra existència, aleshores, mentre la trobem, gaudim del moment. Aprofitem qualsevol motiu i moment per a gaudir, ballar, cantar, compartir alegries, etc. Tenim la capacitat de condicionar els sentiments, igual que les emocions són inevitables, aquests els podem manipular al nostre favor.

A tall d’exemple poso les arts marcials: si algú ens colpeja, instintivament tanquem els ulls o ens paralitzem i, si podem anticipar-ho, fugim. Per contra, el practicant d’arts marcials esquiva el cop i en torna un altre i, si ho pot anticipar, lluny de fugir, s’encara. De tant practicar ha modificat l’instint d’autoprotecció i l’ha condicionat a defensar-se a través de la lluita.

Doncs, amb els sentiments succeeix exactament igual, no hem de dramatitzar les situacions perquè la gran majoria de vegades no ho requereixen, donat que rarament estem en perill. Son més aviat situacions incòmodes, però que canviant-li el sentit anul·lem l’aparició del sentiment negatiu o, si més no, el suavitzem.

Ara, tampoc es tracta de tornar-nos freds com el gel, sinó de donar el valor just a cada situació i, això, s’aconsegueix analitzant l’objectiu principal de la situació. És a dir, si aquesta no ha patit gaire canvis, les emocions que sorgiran no han de ser catastrofistes, en tot cas, seran desagradables, però no podem permetre que ens anul·lin l’alegria i la il·lusió que teníem en un primer moment.

Estic parlant de la capacitat d’adaptació i, aquesta, és més elevada si tenim una actitud optimista perquè dos dels seus valors són la proactivitat i la resiliència. Sent proactius, decidim en tot moment la intensitat de les emocions i, sobretot, quines projectar i sent resilients, ens adaptem més ràpid a elles. És més, donat que sent proactius podem decidir quin estat anímic expressar, intentarem trobar sempre la part positiva de les situacions, sense ometre la realitat. Ens imaginarem el pitjor escenari possible i veient que la realitat no es tan greu, ens ho prendrem amb més calma.





