Un camió de transport de ciment bolca a la C-14 a Bassella

Camió carregat de ciment accidentat a la C-14, a Bassella (Bombers Generalitat)

Un camió que transportava ciment ha bolcat aquest dimarts a la tarda a la carretera C-14 al terme municipal de Bassella. L’accident ha obligat inicialment a tallar la via i després s’ha donat pas alternatiu, cosa que ha generat retencions puntuals.

Segons ha informat la Direcció General d’Emergències, l’avís del sinistre s’ha rebut passades les 5 de la tarda, al punt quilomètric 130,5 de la C-14. Per causes que ara s’investiguen, el conductor del vehicle pesant articulat n’ha perdut el control i ha sortit de la via.

Després de l’impacte, el camió ha quedat mig bolcat, amb una de les portes enganxada a l’asfalt. Tot i això, el xofer ha pogut sortir pel seu propi peu i ja era a l’exterior quan han arribat els equips d’emergències i l’ha atès el SEM. Al lloc dels fets també s’hi han desplaçat dues dotacions del parc de Bombers d’Oliana i efectius dels Mossos d’Esquadra.

Arran de l’accident, el camió ha patit una fuita en el dipòsit i ha calgut restringir el trànsit.