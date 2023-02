El comportament dels gats

Una dona acaronant el seu gat (iStock)

En ocasions pensem que som perfectament coneixedors de tots els comportaments que poden tenir les nostres mascotes, però, això és ben difícil. A més, segon l’animal que es tracti, el seu comportament pot ser diferent al d’altres espècies. Avui ens referim als gats. Veiem alguns dels comportaments dels gats que ens poden semblar curiosos.

1. Mou les potetes contra el teu ventre i baveja. Aquest comportament és molt comú en els primers mesos de vida, ja que les cries pasten els mugrons de la seva mare perquè baixi la llet.

2. Frega el seu cap contra tu. Simplement, tracta de dir-te que tu pertanys al seu territori, així que t’accepta com a part de la seva vida.

3. Beu aigua d’una aixeta que degota. Aquesta manera de beure és molt comuna, fins i tot alguns animals només toleren beure aigua d’aquesta manera.

4. Tapar el plat de menjar. Només ocorre quan tens un animal amb un paladar molt exquisit, ja que significa que aquest menjar no és del seu grat.

5. Juga amb un ratolí mort. Aquesta conducta només la presenten els gats que viuen en el camp o surten al carrer. Jugar amb una animal mort, forma part del seu instint com a antic caçador i depredador.

6. Es mossega a si mateix. Aquesta conducta és molt important vigilar-la, ja que és un indicatiu que el nostre gat està molest per alguna cosa o està desenvolupant alguna malaltia cutània.

7. Fa sons amb les seves dents quan veu ocells. El gat domèstic encara conserva un fort instint, per la qual cosa si té aquest comportament significa que està observant els moviments de la seva presa.

8. Treu sorra del sorral. Només significa que al nostre gat li agrada furgar en la seva caixa de sorra, encara que sigui poc higiènic.

9. Juga amb el vàter. Alguns etòlegs afirmen que el gat puja al vàter per a intentar pescar. Uns altres diuen que els animals senten curiositat pels reflexos de la llum en l’aigua.

10. Et llepa. Enhorabona, realment has aconseguit crear un vincle molt fort amb la teva mascota, ja que t’està netejant. Aquesta conducta no sol ser molt freqüent, perquè els felins només endrecen si hi ha llaços molt estrets, com entre mare i fills o entre germans.





Per wikifaunia.com