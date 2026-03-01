En què consisteix la fibrosi pulmonar

La fibrosi pulmonar és una malaltia pulmonar crònica en la qual el teixit pulmonar normal es reemplaça gradualment per teixit cicatricial, la qual cosa dificulta la capacitat dels pulmons per a funcionar correctament. Aquesta malaltia pot ser idiopàtica (sense causa coneguda) o secundària a altres estats mèdics, com poden ser algunes malalties autoimmunitàries, exposició a unes certes substàncies químiques o radiació, infeccions respiratòries recurrents i més.
Els símptomes més comuns de la fibrosi pulmonar són: dificultat per a respirar, tos seca i persistent, fatiga, feblesa i, en casos avançats, aprimament dels dits. Per a poder diagnosticar la fibrosi pulmonar es requereix una sèrie de proves i avaluacions, que poden incloure:
Història clínica i examen físic: El metge recopilarà informació sobre els teus símptomes, antecedents mèdics i exposició a factors de risc.
Proves de funció pulmonar: Aquestes proves mesuren la capacitat dels pulmons per a inhalar i exhalar aire, així com la quantitat d’oxigen que el cos pot absorbir. L’espirometria és un exemple d’una prova d’aquest tipus.
Radiografia de tòrax: Les imatges radiogràfiques poden mostrar patrons característics de fibrosi pulmonar en els pulmons.
Tomografia computada (TC) de tòrax: Pot proporcionar imatges més detallades dels pulmons i ajudar a determinar l’extensió i gravetat de la fibrosi.
Biòpsia pulmonar: En alguns casos, es pot realitzar una biòpsia per a confirmar el diagnòstic i avaluar la causa subjacent de la fibrosi pulmonar. Això implica l’extracció d’una petita mostra de teixit pulmonar per a la seva anàlisi.
El tractament de la malaltia depèn de la seva gravetat i la seva causa. Alguns poden ser:
Medicaments: Per a reduir la inflamació i alentir la progressió de la malaltia. Els corticoesteroides i altres medicaments immunosupressors sovint es prescriuen en certs casos.
Teràpia d’oxigen: En etapes avançades de la fibrosi pulmonar, la teràpia d’oxigen pot ser necessària per a garantir una adequada oxigenació del cos.
Teràpia de rehabilitació pulmonar: Inclou exercicis de respiració i condicionament físic, pot ajudar a millorar la funció pulmonar i la qualitat de vida.
Trasplantament de pulmó: En casos greus de fibrosi pulmonar, quan altres tractaments no són efectius, es pot considerar un trasplantament de pulmó.
És important assenyalar que el tractament de la fibrosi pulmonar ha de ser individualitzat i supervisat per un equip mèdic especialitzat en malalties pulmonars intersticials. La fibrosi pulmonar és una malaltia progressiva, i el pronòstic pot variar àmpliament d’un pacient a un altre. Per tant, és essencial treballar en estreta col·laboració amb el teu metge per a desenvolupar un pla de tractament adequat i monitorar regularment la malaltia.