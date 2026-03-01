En la recerca d’un ideal: com afecta la pressió estètica a la salut mental dels joves

Sortim al carrer per a preguntar als joves si la pressió estètica afecta la seva salut mental i de quina manera creuen que es pot combatre perquè no condicioni la seva autoestima i la seva manera de relacionar-se amb la resta. La idea que hi ha un cos ideal al qual tothom ha d’aspirar continua formant part de la nostra educació i socialització. Els estàndards de bellesa sobreviuen modes i s’adapten a nous formats: abans era la televisió i les revistes, ara els cànons envaeixen les xarxes socials. La manera en la qual aprenem a relacionar-nos amb el nostre cos es veu influenciada per aquests ideals, arribant a afectar la nostra autoestima i, en general, la nostra salut mental.
Els adolescents i joves són sovint qui més es veuen afectat per la pressió estètica. A Barcelona, per exemple, gairebé un 60% de la població adolescent està insatisfeta amb la seva imatge corporal, segons l’Enquesta de Factors de Risc en Estudiants de Secundària (FRESC) de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Afecta més a les noies, amb un 63,2%, respecte als nois, amb un 55%. A més, l’aspecte físic és la principal causa de discriminació entre els adolescents: el 53% de les noies i el 39% dels nois s’han sentit discriminats en alguna ocasió.
Hi ha diverses creences que, malgrat que no es poden aplicar a tots els cossos i edats, poden portar els joves a voler canviar el seu aspecte físic per a adaptar-se a la norma. La idea que la primesa està relacionada amb la salut o associar el sobrepès o la diversitat corporal amb connotacions negatives poden derivar en trastorns alimentaris, gordofòbia o violència estètica. La insatisfacció corporal també pot portar a l’adopció d’hàbits extrems a la recerca d’un ideal de bellesa.
Per altra banda, els nostres referents també influeixen en la imatge que tenim sobre el nostre cos. Els pares i mares tenen un impacte significatiu en un 33,5% dels casos, mentre que altres adults i amistats arriben fins a un 34%. Des de fa uns anys i amb la popularització de les xarxes socials ha sorgit un nou actor: els influenciadors. En l’àmbit dels estàndards de bellesa, aquestes figures capten un 32,7% de l’atenció dels joves.
A mesura que creixen, els adolescents tendeixen a escoltar menys els seus pares i mares i es fixen més en els seus parells i en figures famoses, especialment les noies. L’informe “Entre el saludable i el culte al físic. Incidència del contingut”, publicat per fitinfluencers en la cura del cos dels adolescents evidencia que un 46,2% dels joves es compara amb aquestes figures d’una forma moderada i un 13,9% els que afirmen fer-ho amb regularitat. Les adolescents, específicament, reporten sentir-se pressionades per a semblar més primes (37,5%) i estar en forma (30,9%), mentre que els nois senten major influència per a augmentar i definir els seus músculs (23,2%).
Per Anna Adrià