Previ a Sant Valentí es va presentar “Flors d’amor”, de Laia Corma i, després, “La edad no importa”, de la Dra. Carmen Romero

Aquest passat mes de febrer, el dia 12 concretament, es va presentar a l’FNAC el segon llibre de l’escriptora Laia Corma amb el suggerent títol de “Flors d’amor”. El poemari “Flors d’amor” ens aporta una visió dels paisatges d’Andorra a través de les estacions. En una original formula, l’autora ens introdueix al sentiment de l’amor, possiblement inspirant-se en els versos de les “Quatre estacions” de Vivaldi, però amb la seva personal visió dels moments que ens apropen a diferents espais i temps.
“Flors d’amor” és el segon llibre de la Laia Corma i, entre altres coses, l’autora diu que l’amor es un viatge a través del qual ella crea dos personatges que es relacionen i s’enamoren en els paisatges propis del país i els canvis de color de les quatre estacions.
L’autora, formada a França i Espanya, expressa les seves emocions amb un llenguatge molt entenedor i proper que invita a una lectura intimista alhora que molt propicia en el previ a Sant Valentí que celebrem arreu.
El seu primer llibre va ser “A ti”, publicat en espanyol i, el qual, alhora, també va presentar a l’estand de Sant Jordi de l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra de l’any 2024, a la Plaça del Poble d’Andorra la Vella.
“La edad no importa”, de la Dra. Carmen Romero
Aquest mateix mes de febrer de 2026, el dijous dia 19, també es va presentar, a l’Ambaixada Espanyola, el llibre “La edad no importa” (2a edició), escrit per la mallorquina, resident a Olot, Dra. Carmen Romero, la qual va estar acompanyada per la baronessa Thyssen. L’autora ens parla de l’epigenètica i de l’edat cronològica respecte a l’edat metabòlica recomanant una sèrie de millores com la gestió de l’estrès al qual avui en dia està sotmesa la societat en general.
Tanmateix, la Dra. Carmen Romero destaca, sobretot, la importància de mantenir l’autonomia tot i el pas del temps, per això es reafirma en què “La edad no importa” sinó les condicions en que desenvolupem les nostres activitats en qualsevol edat.
Conferència del Dr. Angelo Parini
Tanmateix i quasi paral·lelament, el dimecres dia 25 de febrer, la sala d’actes del Comú d’Escaldes va acollir una conferència amb el títol “De l’edat cronològica a l’edat biològica: Cap a un envelliment més saludable”, a càrrec del Dr. Angelo Parini. Un fet que ha constituït una doble aportació, que juntament amb el llibre esmentat, ens permeten fer un pas endavant per a millorar el que fins ara en dèiem la “tercera edat”.
Text: Teresa Ventura. Secretària general de l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra (AEPA) i membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA)