Els tractaments estètics amb aparatologia més demandats i efectius

Les modes i tendències canvien cada temporada, però el fet de voler sentir-se bé és una cosa que mai passa de moda. Els tractaments estètics facials i corporals compten amb un sofisticat i notori desenvolupament. Això porta al fet que, cada vegada més, la gent s’animi a provar els tractaments estètics amb aparatologia.

L’aparatologia estètica és la fusió entre la tecnologia i l’estètica, i és la nova tendència en el món de la cura personal. Són equips de tota mena que permeten efectuar tractaments mèdics i estètics, en cara i cos, sense ser invasius per a la pell.

L’objectiu principal d’aquests tractaments és millorar l’aparença de qui ho realitza i proporcionar uns resultats impecables sense haver de passar per un quiròfan. Ajuden a “reduir volums, allisar la cel·lulitis o reafirmar la pell a mesura que passen els anys”, tal com diu Antonio Arjona, responsable de formació de LPG, una de les signatures tecnològiques més destacades del sector.

La tecnologia de la bellesa i el benestar

LPG endermologie és una tècnica d’estimulació cel·lular que aconsegueix despertar les cèl·lules que han anat alentint la seva activitat durant anys. A nivell corporal tracta, sobretot, la cel·lulitis i l’anomenada pell de taronja. És molt eficaç en la reducció de volum i tibant la pell des del primer minut. Facialment, desperta els fibroblastos, perquè comencin a produir més col·lagen, elastina i àcid hialurònic endogen de manera natural. Com assegura Arjona, “els resultats de LPG són progressius però molt efectius. Qui es tracta amb LPG no busca un efecte ‘flash’, sinó que és un estil de vida”.

En el cas de LPG, els tractaments estètics amb aparatologia més demandats són els corporals, ja que el 85% de les sessions que es fan a Espanya són d’aquest tipus. Segons Arjona, “vivim en un país amb molts mesos de sol, i això també es nota respecte a uns altres. La gent vol lluir una bonica silueta“.

Hi ha un parc d’unes 4.000 màquines en tota Espanya, és a dir, uns 4.000 centres de bellesa que compten amb aquesta tecnologia. I es pot trobar en les grans capitals, però també en pobles més petits on només hi ha un centre d’estètica. A més d’estar en totes les illes.

Tractaments en centres de bellesa

Existeix una gran quantitat de tractaments estètics amb aparatologia facials i corporals. En els centres de The Beauty Concept, situats a Madrid, ofereixen tractaments amb aparatologia tant facials com corporals. Tots els aparells amb els quals treballen tenen certificació de l’Administració de Medicaments i Aliments dels Estats Units (FDA, per les seves sigles en anglès). Paz Torralba, directora del centre, ens diu que per a ells és molt important que compleixin amb la normativa americana perquè són els més exigents en termes d’efectivitat.

En el centre de bellesa Oxigen, de Barcelona, per exemple, treballen amb tota aparatologia disponible en el mercat, des de la més coneguda fins a la més nova. Estrella Pujol, fundadora del centre, ens explica que ofereixen “protocols facials, corporals, medicina estètica i més. Oxigen és un aliat per a la bellesa global del client”.

Quins són els més demandats i efectius?

Torralba destaca el tractament facial Jet Peel com un dels més efectius. Es tracta d’una dutxa d’oxigen molt sofisticada que exfolia, hidrata i rejoveneix la pell de forma no invasiva. Ofereix resultats notoris en una sola sessió i un efecte acumulatiu antiedat en un protocol de diverses sessions. Com explica la directora del centre, “li diuen la infiltració sense agulles perquè posa una sessió de vitamines sense injectar absolutament res, sense fer infiltracions”.

Tot i així, Paz Torralba aclareix que el més demandat és el tractament facial Ultheraphy, l’únic procediment lífting no invasiu aprovat per la FDA. És un sistema que usa l’última tecnologia d’ultrasons focalitzats per a elevar, tensar i tonificar la pell sense cirurgia. Estimula de manera natural el col·lagen en les capes profundes de la pell deixant intacta la capa superficial. Té resultats notoris en poc temps. No es tracta d’un procés econòmic, però com es realitza una sola vegada a l’any la gent el prefereix perquè no requereix de molta disponibilitat de temps.

D’altra banda,a Oxigen ens expliquen que tots els tractaments són personalitzats, la qual cosa significa que la majoria dels seus clients busquen assessoria per a millorar unes certes molèsties facials i/o físiques, i el seu equip realitza un diagnòstic integral i dissenya un pla de tractament personalitzat. Es duen a terme una sèrie de reunions en les quals combinen diferents teràpies, manuals, cosmètics o equips per a considerar satisfer les necessitats i expectatives de cada persona.

És per això que no poden dir quin equip sigui el més necessari o efectiu, ja que això depèn de la mena de demanda de cada client. No obstant això, i partint d’aquí, en Oxigen les aparatologies més utilitzades serien les radiofreqüències a nivell facial, com la llum polsada o diatèrmia capacitiva, segons les necessitats de cada pell. I, a nivell corporal, destaquen les ones de xoc, la radiofreqüència o els ultrasons, entre altres.

I és per a totes les edats?

Com bé diu Estrella Pujol, “no és el mateix prevenir que tractar“. No obstant això, es pot dir que els tractaments estètics amb aparatologia es recomanen a partir d’una certa edat.

La directora de The Beauty Concept, Paz Torralba, explica que l’aparatologia facial es comença a usar a partir dels 35 anys, més o menys. El tractament anteriorment esmentat, Untheraphy, se sol fer a partir dels 40 anys. Encara que es pot fer abans de manera preventiva amb la finalitat d’envellir d’una forma totalment diferent.

Quant als tractaments corporals, sempre s’avança tot. “Les patologies són més visibles i la gent es preocupa molt més pel seu físic. Pràcticament, a partir dels 25 anys es poden fer aquest tipus de pràctiques amb aparatologia, per a així compensar on no arriben les mans”, comenta Torralba.

Per bellezactiva.com