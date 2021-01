10 nens misteriosos que recorden la seva vida anterior

El concepte de reencarnació ha existit durant milers d’anys. La creença que quan morim, renaixem com a persones completament noves, ha mantingut a l’home en suspens des de temps remots.

En aquest top, us mostrem a 10 nens misteriosos que tenen records de les seves vides passades, i que segurament et deixin pensant sobre com va ser la teva vida anterior.

Aquest vídeo, té ja prop de cinc milions de visualitzacions. El que no sabem si totes han estat visualitzacions de poques persones que s’han reencarnat unes quantes vegades i hi han clicat cada vegada 😆